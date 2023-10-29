أزمة قلبية.. وفاة طالب أثناء لعبه كرة القدم داخل ملعب مركز شباب كفر الزيات

شهد مركز شباب قرية قصر بغداد التابعة لمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية استمرار حالة من الصدمة والوجيعة بين صفوف الأسر والعائلات عقب وفاة خالد محمود قنديل 18 سنة إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة وسقوطه أرضا أثناء مشاركته في مباراة كرة القدم وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الضحية إلي طوارئ مستشفى كفر الزيات العام ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة.

وفاة شاب خلال مباراة كرة قدم



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت غرفة العمليات بمديرية الشباب والرياضة إخطارا من مسئولي مركز الشباب بقرية قصر بغداد تفاصيل الواقعة وتم إخطارا الجهات المعنية .



في المقابل، أصدر المحاسب يسري الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية توجيهاته العاجلة إلي الدكتور مصطفي أبوطالب وكيل مديرية الشباب بالضرورة الانتقال إلي موقع الحادث واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.



الجدير بالذكر تحول مساكن القرية إلي سرادقات عزاء عقب الانتهاء من مراسم تشييع جثمان الشاب الضحية بمسقط رأسه وأداء صلاة الجنازة على جثمانه بالمسجد الكبير بذات القرية ودفنه بمثواه الخير بمقابر أسرته.