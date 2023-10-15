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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حال وقوع أي أزمة أو كوارث طبيعية

للاطمئنان على جاهزيتها.. جولة مفاجئة لمحافظ الغربية لمحطة مياه كفر الزيات والمستشفى العام|صور

محافظ الغربية
محافظ الغربية

قام محافظ الغربية بجولة تفقدية مفاجئة لمتابعة سير العمل ومعرفة مدى استعداد محطة مياه كفر الزيات ومستشفى كفر الزيات العام ونقطة إسعاف كفر الزيات لإدارة الأزمات والكوارث والسيطرة عليها في حالة وقوع أي أزمة أو كوارث طبيعية من خلال الاستعداد المسبق بحضور عادل داود رئيس مركز ومدينة كفر الزيات.

محافظ الغربية يتفقد المشروعات الجارية بقرى مركزي طنطا وزفتى لخدمة المواطنين


وجاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاستعداد الكامل لكافة المحافظات لإدارة الأزمات والكوارث الطبيعية من خلال مراجعة جاهزية كافة المعدات للسيطرة علي أي أزمة أو كارثة طبيعية وربط كافة مراكز الأزمات بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظات، وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.

بدأت الجولة بتفقد المحافظ محطة المياه المرشحة بمدينة كفر الزيات والتي تقع على مساحة ٣٦٠٠٠ م ٢ في الجهة الشرقية لمدينة كفر الزيات على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، لتخدم سكان مدينة كفر الزيات بالكامل، وأنشئت المحطة على مرحلتي المرحلة الأولى سنة ٢٠٠٨: بطاقة  (٣٠٠ ل/ ث) والمرحلة الثانية سنة ٢٠٢١: بطاقة  (٤٠٠ ل/ ث)، وبطاقة تصميمية للمياه العكرة: 770 ل/ ث وطاقة فعليه للمياه العكرة: ٣٨٥ ل/ ث، والطاقة التصميمية للمياه المرشحة: ٧٠٠ ل/ ث الطاقة الفعلية للمياه المرشحة: ٣٠٠ل/ ث

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وتفقد المحافظ خطوط طرد المحطة بعدد (۱) خط طرد رئيسي للمحطة قطر الخط ٦٠٠مم صلب،وعدادات القياس للمحطة: عدد (۱) جهاز التراسونيك على خط الطرد الرئيسي للمحطة وعدد (۱) جهاز التراسونيك على خط العكرة.

وتابع المحافظ جولته بزيارة مفاجئة لمستشفى كفر الزيات العام للاطمئنان على تقديم الخدمة الطبية للمرضي والمصابين والمترددين علي المستشفى والتأكد من مدى جاهزية المستشفى لإدارة الأزمات والكوارث والسيطرة عليها في حالة وقوع أي أزمة أو كوارث طبيعية، حيث تفقد عددا من أقسام المستشفى شملت مبنى العيادات الخارجية، قسم الأشعة ووحدة الأشعة المتنقلة، وقسم العناية المركزة، وقسم العمليات والحضانات للمبتسرين، والصيدلية المركزية للمستشفى للتأكد من توفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفى.

محافظ الغربية يتفقد المشروعات الجارية بقرى مركزي طنطا وزفتى لخدمة المواطنين

وخلال جولته، استمع المحافظ، للمرضى المتواجدين داخل المستشفى، للتأكد من مدى تقديم الخدمات الطبية بصورة لائقة.

وأكد "المحافظ" على أننا نعمل جميعا كل في موقعه تنفيذيين وأطباء من أجل خدمة المواطنين وتلبية كافة مطالبهم وحل مشاكلهم وتقديم الخدمة الطبية للمرضى والمصابين، مؤكدًا على أن هؤلاء المواطنين هم أب وأم وأخ وأخت وأبناء لنا جميعا يجب أن نراعي ضمائرنا جميعاً معهم.

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واختتم المحافظ جولته بتفقد نقطة إسعاف كفر الزيات والتي تضم 6 سيارات مجهزة على أعلى مستوى من الكفاءة والجاهزية، و2 سيارات إسعاف إدارية للاطمئنان على مدى جاهزيتها وتقديم الخدمات للمواطنين في حالة حدوث أي طارئ وعمل الإسعافات الأولية للمصابين أثناء نقلهم للمستشفى لاستكمال العلاج.

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الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى الدكتور مصطفى الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة الشبكة الوطنية للطوارئ الشر

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