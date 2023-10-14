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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ارتكب جرائم حرب.. الجامعة العربية: جنون جماعي من الدوائر الغربية في تأييد الاحتلال

صدى البلد

قال السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إنه لا أحد يشجع على استهداف المدنيين، مؤكداً أن هناك قائمة من جرائم الحرب التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين من أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأضاف الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، خلال لقاء على قناة «القاهرة الإخبارية»، مساء اليوم السبت: «نحن على تواصل دائم مع الأمم المتحدة بشأن الانتهاكات الإسرائيلية في غزة».

الوضع في غزة مأساوي

وأكد أن: «مصر تبذل مجهودا في إيصال المساعدات إلى غزة، والوضع في غزة مأساوي جدا، وهناك حالة جنون جماعي من الدوائر الغربية في تأييد إسرائيل».

أبناء الشعب الفلسطيني إستهداف المدنيين الاحتلال الاسرائيلي السفير حسام زكي جامعة الدول العربية

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