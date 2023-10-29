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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ليلة حمراء.. ضبط امرأة و4 أشخاص خطفوا تاجرا لطلب فدية بالوراق

صدى البلد

نجحت أجهزة الأمن بالجيزة في تحرير تاجر عملة تم اختطافه واحتجازه بمعرفة امرأة استدرجته لقضاء ليلة حمراء بتخطيط من 4 رجال آخرين، لسابقة نصبه عليهم والاستيلاء على مبلغ 815 ألف جنيه بغرض تغييرها بعملات أجنبية لكنه استبدلها بورق أبيض.

البداية 
تلقى للواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بلاغا من أحد الأشخاص يفيد بتعرض صديقه للاختطاف من قبل 5 أشخاص من بينهم امرأة يستقلون سيارة ملاكي.

 كما تلقت أسرة المجنى عليه اتصالا هاتفيا من أحد المتهمين يطلب فدية لإطلاق سراحه، تم تشكيل فريق بحث بقيادة اللواء هاني شعراوي والعميد عمرو حجازي وتوصلت التحريات إلى تحديد هوية المتهمين الخمسة.

توجهت مأمورية بقيادة المقدم محمد طارق رئيس مباحث الوراق إلى منطقة العبور ونجح في تحرير المجني عليه والقبض على المتهمين ومالك الشقة السكنية التي شهدت واقعة احتجاز المجني عليه، وتبين أن المجني عليه نصب على أحد المتهمين واستولى على مبلغ 815 ألف جنيه لتغييرهم بعملة أجنبية، واستبدلهم بورق أبيض فقرروا استدراجه من خلال امرأة لاستعادة الأموال.

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