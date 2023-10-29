عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

عضة كلب.. محاكمة شاب أصاب طالب بعاهة مستديمة

عضة كلب.. محاكمة
"عضة كلب".. محاكمة شاب أصاب طالب بعاهة مستديمة

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، محاكمة شاب بتهمة إصابة طالب بعاهة مستديمة؛ بعدما عقره كلب "شرس"، أطلقه المتهم خلال مشاجرة مع جيرانه؛ مما تسبب فى إصابة شخص كان يمر فى المكان بالصدفة، وعقره "الكلب".

txt

العدل تتيح خدمة إثبات التاريخ لعقود الإيجار بفروع التوثيق المميكنة| تفاصيل

txt

سهلوا انتقالهم لإيطاليا والنمسا.. قرار حاسم ضد عصابة تهريب المهاجرين للخارج

txt

قبل إحالة أوراقه للمفتي.. وفاة متهم أنهى حياة شريكه في تجارة المخدرات

txt

تعزيز التعاون في المجالات القانونية والقضائية وتنفيذ الاحكام بين مصر وكازاخستان

وكان قسم شرطة الأميرية، تلقى بلاغا بنشوب مشاجرة فى أحد الشوارع بمنطقة الأميرية؛ مما تسبب فى إصابة شخصين، أحدهم في حالة خطرة.

وانتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وكشفت التحريات والتحقيقات، عن نشوب مشاجرة بين طرفين، واستخدام أحدهما لـ"كلب شرس" على الطرف الثاني؛ لترهيبهم، لكن "الكلب" عقر شخصين، أحدهما المجني عليه الذي كان يسير بالصدفة في المكان وقت المشاجرة، مما أدى لإصابته ونقله إلى المستشفى.

وألقي القبض على المتهم، وبإحالته للنيابة العامة؛ قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمحاكمته.

تحدث الكثير من المشاجرات اليومية بين بعض الأشخاص في العديد من المناطق بالأخص في المناطق الشعبية التي تصل فيها المشاجرات إلى الضرب والطعن بالأسلحة البيضاء، مما يؤدى إلى أحداث جروج خطيرة تصل إلى عاهة مستديمة في بعض الأحيان لذلك نوضح من خلال قانون العقوبات عقوبة كل من تسبب في إحداث عاهة مستديمة بآخر.

حددت المادتان رقما 240، و241، من قانون العقوبات، عقوبة كل من يتسبب فى عاهة مستديمة أو جروح أو ايذاء للغير خلال المشاجرات وهى الوصول للسجن المشدد.

تنص المادة رقم 240 من قانون العقوبات، على أنه: "كل من أحدث بغيره جرحًا أوضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يعاقب بالسجن من 3 سنين إلى 5 سنين، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 سنين إلى 10 سنين، ويضاعف الحد الأقصى للعقوبات .

عاهة مستديمة محكمة جنايات القاهرة كلب جريمة اصابة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاهد خسوف القمر.. بث مباشر الآن

شبورة الكيلو 134.. القصة الكاملة لـ حادث الـ 100 ضحية على الطريق الصحراوي

مش هحذف ولا فيديو | تحذير وتهديد رسمي لـ ريهام حجاج

دمار هائل في تل أبيب بـ سقوط صواريخ من غزة | شاهد

تفاصيل تعرض طريق سفاجا - قنا لـ سيول.. وغلق 45 كيلو متر

مصر لا تمس.. أول تعليق من الرئيس السيسي على أحداث طابا ورفح

موعد ظهور سيدنا عيسي ومكانه.. وهل سيحرر القدس؟ معلومات لا يعلمها كثير

بالفيديو .. لحظة اختراق هاكر أردني لـ القناة الـ13 العبرية

موضوعات متعلقة

أوهم المواطنين بتغيير العملات المحلية إلى أجنبية.. محاكمة عامل في عابدين اليوم

أحدهما سوابق.. قرار المحكمة بشأن تاجري النقد الأجنبي

صرخة استغاثة من شقة البساتين.. قرار عاجل ضد عاطل أنهى حياة عجوز

المشدد 7 سنوات والغرامة لعامل وسائق يتاجران بالهيروين في أوسيم

لامس مواطن عفتها أمام منزلها.. المشدد 6 سنوات لعامل في أوسيم

العدل تتيح خدمة إثبات التاريخ لعقود الإيجار بفروع التوثيق المميكنة| تفاصيل

سهلوا انتقالهم لإيطاليا والنمسا.. قرار حاسم ضد عصابة تهريب المهاجرين للخارج

ثعلب ضال تخشب قلبه.. حيثيات المشدد 7سنوات لسارق صور البنات من هواتفهن

ترشيحاتنا

وزير الري: أسبوع القاهرة منصة لعرض رؤى إفريقيا في مجال المياه والمناخ

استشهاد فلسطيني في اقتحام الاحتلال بلدة بيت ريما برام الله

تصل للسجن المشدد.. محاكمة المتهم بتزوير المحررات الرسمية والأختام الحكومية

الأدلة الشرعية لعمل البنوك في الإسلام.. الإجابة كاملة بالتفصيل

قوات إسرائيلية تقتحم مدينة جنين شمال الضفة الغربية

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم 29-10-2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأهلي وصن داونز| مفاجآت في التشكيل.. ونجم الفريق ينافس على الأفضل من مقاعد الاحتياطي

زي المحلات .. طريقة عمل مخلل الفلفل الحار

أطعمة تعالج الرئة من أثر التدخين| تعرف عليها

ذكرى طه حسين.. اتهموه بالتحيز للص.هيونية ما القصة؟

فيديو

قرار عاجل من مصر بعد الغزو البري الإسرائيلي لقطاع غزة

العربيات ولعت| فاجعة على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى ووفـاة 32 وإصابة 63 شخصا

اصطادوهم كالفئران| موقع صيني يؤكد فشل الاجتياح البري لغزة.. وقيادي بحماس يكشف مفاجأة

تعلمنا الدرس جيدا| كولر والشناوي يعلنان جاهزية الأهلي ضد صن داونز.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : نصر أكتوبر ملهم لطوفان الأقصى

نهال علام

نهال علام تكتب : 57357

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المذبحة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عامي الثلاثين.. بداية عقد جديد

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: ذات خريف

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: لفلسطين.. وللكويت أيضًا !

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: بطولات بدو سيناء

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: فضاء جوي أكثر ديناميكية لمستقبل نمو الحركة الجوية العالمية

اﻟﻤﺰﻳﺪ