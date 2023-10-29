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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هاني حتحوت يكشف مفارقات غريبة حول مباراة الأهلي وصن داونز .. فيديو

الأهلي
الأهلي

قال الإعلامي هاني حتحوت، إن النادي الأهلي مطالب بتقديم أداء جيد وتحقيق نتيجة إيجابية إمام صن داونز الجنوب إفريقي والتي ستقام على استاد لوفتوس الذي يستضيف المباراة والمقرر لها الثالثة عصر اليوم بتوقيت القاهرة وجنوب إفريقيا في ذهاب الدور نصف النهائي للدوري الإفريقي.

وأضاف حتحوت، خلال برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، إن النادي الأهلي مطالب بالظهور بالمستوي الذي يعرفه الجماهير، بعد الإداء الذي ظهر عليه إمام سيمبا في المباراة الماضية والتأهل الأهلي غير مقنع لدور نصف نهائي بطولة الدوري الإفريقي.


وتابع حتحوت، أن عنوان شعار نادي صن داونز هو السماء هي أقصي طموحتنا، فأن شعر الأهلي دائماً هو القمة وتحقيق نتيجة إيجابية والفوز باللقب.

 

وواصل حتحوت، تصريحاته، أن جمهور صن داونز احتفي بلاعب النادي الأهلي بيرسي تاو، مؤكداً أن الجماهير تكرر جميع المشاهد السابقة في مباراة التي انتهت بخمس أهداف مقابل هدفين، والتي أقيمت بجنوب إفريقيا، قائلاً «نادي صن داونز بيكرر ما حدث في المباراة الماضية، على أمل أن تتكرر النتيجة كمان، احتفوا بيبرسي تاوي وفتحوا الملعب للجماهير مجاناً سابقا والآن يحدث ، عملوا حفلة قبل المباراة سابقاً وهيعملوها اليوم أيضا، كما أنهم بيحبوا يلعبوا المباراة بالنهار».

هاني حتحوت صن داونز الأهلى النادي الأهلي

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