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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ليس مصابا.. إعلامي يفجر مفاجأة حول استبعاد إمام عاشور من مباريات الأهلي

إمام عاشور
إمام عاشور

كشف الإعلامي سيف زاهر عن مفاجأة قوية في العلاقة بين إمام عاشور وكولر المدير الفني للنادي الأهلي، مشيرا إلي أن استبعاده ليس بسبب الإصابة.

وقال سيف زاهر: إمام عاشور ليس مصابا ولكن هناك خلاف قوي مع كولر، ولن استطيع الحديث عنه حاليا قبل المباراة المهمة أمام فريق صن داونز، ولكن أتمني الكلام يطلع غير صحيح.

وأضاف: الموضوع كبير بين إمام عاشور وكولر وسيكون هناك حديث مطول عن الأزمة لكن بعد المباراة المهمة أمام صن دوانز.

وأكمل: يجب أن يكون كهربا قدوة لـ إمام عاشور.

يواجه فريق الأهلي نظيره صن دوانز في الثالثة عصر اليوم الأحد في برويتوريا في ذهاب نصف نهائي دوري السوبر الإفريقي علي أن تقام مباراة الإياب بالقاهرة في الأول من نوفمبر المقبل.

القناة الناقلة لـ مباراة الأهلي وصن دوانز الجنوب افريقي

أعلنت قنوات أون تايم سبورتس حصولها بشكل رسمي على حقوق نقل مباريات الدوري الأفريقي بمشاركة النادي الأهلي، بجانب قنوات أبو ظبى الرياضية.

امام عاشور الأهلى كولر دوري السوبر الإفريقي

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ليس مصابا.. إعلامي يفجر مفاجأة حول استبعاد إمام عاشور من مباريات الأهلي

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