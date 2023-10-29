كل صلواتنا لأهل غزة.. نبيل فقير يدعم فلسطين بكلمات مؤثرة

نشر اللاعب نبيل فقير نجم منتخب الجزائر عبر حسابه بـ بموقع تويتر رسالة دعم للقضية الفلسطينية ورفض الجرائم التي يرتكبها الاحتلال.

وكتب نبيل فقير قائلا :"أكثر من 20 يومًا من القصف. مذبـــــــــــــــــــحة أمام الجميع. النساء والأطفال والرجال الأبرياء قتلوا لأنهمفلسطينيون. إنها إبادة جماعية الله يكون في عونهم. كل صلواتنا لأهل غزة





وتتواصل استغاثات المدنيين داخل مخيم جباليا بقطاع غزة حيث أصبحوا تحت وابل من النيران الكثيفة التي يطلقها جيش الاحتلال الاسرائيلي على رؤس المدنيين العزل بل واشتدت وطأتها بعد استخدامه للأسلحةالمحرمة دوليا.





ويستغيث الشاب محمد أحمد، في حواره الخاص مع موقع صدى البلد، من هول المشهد حيث أصبحت الجثث في كل مكان والدماء تملأ الأركان، اضافة الى الجلود المحترقة بسبب قنابل الفسفور الابيض التي يستخدمها جيش الاحتلال فيهذه الساعة المتأخرة من الليل ضد المقيمين في مخيم جباليا.

ويضيف محمد أن الشهداء بالمئات، وأقيمت مجزرة ضد العزل في كل أرجاء المخيم وقبضة محكمة من العدو، ولا ملجأ لناالان الى الى الله.

وتابع "ما اشبه الليلة بأمس، حيث راح ضحية الليلة السابقة اكثر من 40 شهيد، والان مجزرة ضدنا في كل مكان".

وتتواصل الغاراتُ الإسرائيلية على مواقع متفرقة من قطاع غزة وسط قصف مدفعي، وكشفت مصادر طبية في غزة عنمقتل أربعمئة وستة وثلاثين فلسطينيا في الضربات الإسرائيلية خلال أربع وعشرين ساعة فقط.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن عدة ضرباتبالمدفعية استهدفت مناطق متفرقة من قطاع غزة، أبرزها رفح وخان يونس ودير البلح.

وقالت "وفا" إن طيران الاحتلال الإسرائيلي شن ضربات جوية استهدفت منزلا في بيت لاهيا شمال قطاع غزة.