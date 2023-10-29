بينهم 3342 طفلًا.. حصيلة جديدة لشهداء عدوان الاحتلال على غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الأحد، ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 8005 من بينهم 3342 طفلًا.

وأضافت الصحة الفلسطينية، أنه تم استشهاد 302 جراء الغارات الإسرائيلية خلال الساعات الماضية، لافتة إلى أن معظمهم نازحون.

وأشارت إلى أن الاحتلال الإسرائيلي قتل 116 من الكوادر الطبية، ودمر 25 سيارة إسعاف في غزة حتى الآن.

ولفتت الصحة الفلسطينية إلى أنها تلقت بلاغات بوجود 1870 شخصًا تحت الأنقاض في غزة منهم 1020 طفلًا.

يذكر أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جويترتش، حذر اليوم الأحد، من أن الوضع في غزة يزداد كارثية "ساعة بعد ساعة".

وحسب وكالة "فرانس برس"، قال جوتيرتش إن الوضع في قطاع غزة يتدهور بسرعة، مجددًا نداءاته لوقف إطلاق النار لإنهاء "كابوس" إراقة الدماء.

وأضاف خلال زيارة للعاصمة النيبالية كاتماندو: “يؤسفني أنه بدلاً من الهدنة الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها، بدعم من المجتمع الدولي، كثفت إسرائيل عملياتها العسكرية”.