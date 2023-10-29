عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الاستشعار عن بعد: الهيئة لها دور هام في الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي

صدى البلد

صرح الدكتور إسلام أبو المجد، رئيس الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، بأن خطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي أطلقها الدكتور أيمن عاشور، والتي تتمثل في الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي في مارس الماضي، تقوم على 7 محاور أساسية أهمها الابتكار والاستدامة والتكامل والتعاون. 

وأضاف أبو المجد لـ"صدى البلد"، أن الهيئة تشارك في عدد من المشروعات للارتقاء بالمنظومة في مصر، آخرها التعاون مع وزارة الزراعة في مشروع رصد المحاصيل الاستراتيجية في الدولة سواء المحاصيل الشتوية أو الصيفية، وذلك بالتعاون مع وزارة معنية بالأمن الغذائي المصري، وذلك يعطي إشارة بأن الهيئة كفء وقادرة من خلال قدرتها العلمية والبحثية والتكنولوجية على أن تساهم مع الوزارات في مثل هذه المشروعات القومية.

txt

التعليم العالي: اطلاق جائزة الابتكار الصناعي بالتعاون مع وزارتي التجارة والتعاون الدولي

txt

الاستعدادات النهائية لإطلاق القمر الصناعي «NExSat-1» لتوطين علوم وتكنولوجيا علوم الفضاء بمصر

txt

هيئة الاستشعار من البعد: انتهاء تدريب 233 طالبًا من جامعة القاهرة

txt

التعليم العالي تنظم الدورة التدريبية الوطنية حول مواجهة الأزمات والتغيرات المناخية

txt

التعليم العالي تغلق كيانًا وهميًا بالقاهرة

txt

جامعة الملك سلمان تنظم ويبينار ترجمة فورية.. تفاصيل التقديم

txt

وزير التعليم العالي يفتتح عدة مشروعات طبية بالمستشفيات الجامعية بالإسكندرية

txt

قبل الميدتيرم.. فعل هذه المحظورات يتسبب في الحرمان من الامتحانات

txt

التعليم العالي في أسبوع| قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة.. إدراج 36 جامعة مصرية بتصنيف QS الإنجليزي للدول العربية

txt

التعليم العالي: الاستفادة من سفينة الأبحاث سلسبيل في إجراء دراسات التغيرات المناخية


وأوضح أن “خطة الوزارة تدعم التعاون مع الهيئات، ولكن نريد أن نستفيد أكثر من تعاون الدولة مع الهيئات الأخرى داخل مصر وخارجها، كما أن هناك تعاونا داخليا مع جهات وقطاعات معينة مثل التعاون مع شركات البترول وعلوم الفضاء بعض الجهات السيادية في الدولة مثل الهيئة الهندسية، كما نتعاون مع بعض الوزارات والهيئات، من بيها المشروعات القومية مثل التوسعات الزراعية في الدلتا واللوجستيات التي تتم في ساحل البحر الأحمر، فكل ما يمكن أن يساهم في استخدام هذه التكنولوجيات مع قطاعات الدولة نشارك به”.

وأشاررئيس الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، إلى أن الهيئة تحرص على تقديم التدريب اللازم للطلاب المصريين، والمساهمة في رفع تنافسية المؤسسات التعليمية المصرية للمستوى العالمي.

وفي هذا الإطار، انتهت شعبة التدريب والدراسات المستمرة بالهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء من التدريب العملي لـ 233 طالبًا في مرحلة البكالوريوس من جامعة القاهرة كلية الآداب شعبة جيوماتكس.

وأوضح الدكتور إسلام أبو المجد، أن الاستثمار في الشباب يمثل واحدًا من أهم أهداف الهيئة، لإعداد كوادر شابة مدربة على أحدث التقنيات العلمية، والتدريب على مشروعات حقيقية، تمثل تحديات على أرض الواقع، مشيرًا إلى الاهتمام بتكثيف التدريب الميداني للطلاب لتأهيلهم، وصقل مهاراتهم، والارتقاء بقدراتهم وخبراتهم؛ لتلبية احتياجات المجتمع ولتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة في كل المجالات.

 وأكد أهمية مشروع حساب التغيرات الجغرافية على مستوى الدول، مثل التغيرات في الرقعة الزراعية والعمرانية لبعض دول حوض النيل، مثل: إثيوبيا، وأوغندا، ومصر خلال العقدين الماضيين، وبحساب الرقعة الزراعية تم تقدير التغير في حساب المياه، سواء السطحية أو الجوفية، وكانت من أهم نتائج هذا المشروع أنه تم زيادة الرقعة الزراعية في إثيوبيا، والسودان، وفي بعض دول حوض النيل؛ وتأثير ذلك على المياه المتاحة الجوفية والسطحية التي سوف تصل إلى مصر.

من جانبها، أكدت الدكتورة صفاء حسن، رئيسة شعبة التدريب والدراسات المستمرة بالهيئة، دور الشعبة في دعم الباحثين من خلال التدريب المتخصص، وتوفير برامج توجيهية جديدة، تمدهم بالاطلاع على أحدث تقنيات الاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، وتمكنهم من الاطلاع على أحدث التطورات في العالم.

وقالت إنه تم تدريب الطلاب على مشاكل فعلية، بمشاركة 11 دكتورًا من الهيئة، حيث تم تقسيم الطلبة إلى مجموعات، كل مجموعة تتكون من 20 طالبًا.

وتم خلال التدريب مناقشة مشروع عن التغيرات المكانية والمناخية في بحيرة البرلس؛ وهي إحدى البحيرات الهامة في محافظة البحيرة، فتم رصد التغيرات على الرقعة الزراعية، وعلى حدود بحيرة البرلس، باستخدام أحدث بيانات وتقنيات الاستشعار من البعد، مثل: تعلم الآلة والتعلم العميق، والتي تم استخدامها للتأكد من دقة المعلومات المستنبطة من صور الأقمار الصناعية.

‏كما تمت مناقشة مشروع آخر باستخدام صور الأقمار الصناعية لمراقبة وتحديد المناطق الأثرية بمحافظة الوادي الجديد، وآخر لتحديد ملوحة التربة وتأثيرها على الإنتاجية للزراعات المختلفة.

‏كما تم تدريب الطلاب على مشاريع مساحية، وكيفية استخدام أجهزة الرفع المساحية المتطورة المتقدمة التي تمتلكها هيئة الاستشعار، كما تم تدريبهم على تحليل وتدقيق المعلومات باستخدام الليزر الأرضي والجوي، واستخدام مثل هذه البيانات في محاكاة المناطق العمرانية في شكل مجسم ثلاثي الأبعاد.

‏وشمل التدريب كذلك مشروعًا آخر خاص بتلوث الهواء، فتم استخدام بيانات الأقمار الاصطناعية في رصد التغير والتلوث في الهواء.

يذكر أنه تمت دعوة لجنة محكمين على مستوى وزارة التنمية المحلية ممثلة في الدكتور بدر مصطفى، مستشار وزير التنمية المحلية، والدكتور عدلي أنيس، رئيس قسم الجيوماتيكس، وتم اختيار لجنة من الأساتذة بالهيئة الدكتور إلهام محمود، والدكتور هرماس، والدكتور أشرف حلمي، رئيس شعبة تحليل البيانات، وذلك لتحكيم الأبحاث ومشروعات الطلبة المتدربين؛ وتم اختيار أفضل 7 مشروعات من أصل 11 مشروعًا، بتقييم من اللجنة المحكمين، وتم تكريمهم بشهادات تقدير.

وأكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم والبحث العلمي، حرص الوزارة على تدريب الباحثين والطلاب في المجالات التكنولوجية الحديثة، من أجل ضمان خريج متميز يواكب متطلبات سوق العمل، فضلًا عن توفير الفرص للباحثين والخريجين بمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا للتدريب على أحدث التقنيات العلمية، والاطلاع على المستجدات التي تشهدها العلوم بمختلف الجامعات والجهات البحثية العالمية.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة غير سعيدة تنتظر تجار الدولار في السوق السوداء

عاجل| أول تحرك عربي لقطع البترول والغاز عن الدول الداعمة لإسرائيل.. ضربة قوية للاحتلال

الدولار رسميًا الآن بعد قرار البنك المركزي|مفاجأة سارة بسعر الأخضر أمام الجنيه

الزمالك اليوم| إقالة أوسوريو.. رحيل مدافع دولي.. قصة أزمة العقود.. وموعد زيارة الخطيب

مجلس الوزراء يوضح أسباب زيادة فترة انقطاع الكهرباء

400 جنيه|هبوط عاجل في سعر الذهب وعيار 21 يتراجع لهذا الرقم الآن

الرئيس السيسى يصدّق على قانون بتقرير زيادة في علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية

طاردها فى شيراتون .. صاحب محل سيارات ينهش جسد سيدة أجنبية

موضوعات متعلقة

التعليم العالي: اطلاق جائزة الابتكار الصناعي بالتعاون مع وزارتي التجارة والتعاون الدولي

الاستعدادات النهائية لإطلاق القمر الصناعي «NExSat-1» لتوطين علوم وتكنولوجيا علوم الفضاء بمصر

هيئة الاستشعار من البعد: انتهاء تدريب 233 طالبًا من جامعة القاهرة

التعليم العالي تنظم الدورة التدريبية الوطنية حول مواجهة الأزمات والتغيرات المناخية

التعليم العالي تغلق كيانًا وهميًا بالقاهرة

جامعة الملك سلمان تنظم ويبينار ترجمة فورية.. تفاصيل التقديم

وزير التعليم العالي يفتتح عدة مشروعات طبية بالمستشفيات الجامعية بالإسكندرية

قبل الميدتيرم.. فعل هذه المحظورات يتسبب في الحرمان من الامتحانات

ترشيحاتنا

تخفيضات تصل الي 25%..رئيس الوزراء يستعرض تقريرا لمبادرة خفض أسعار السلع الأساسية

متفوتش الفرصة .. هيونداي توسان بخصم 70%

البدو لا يعرفون الهالوين.. قرارات عاجلة ضد المشاركين في حفل المنصورية.. فيديوجراف

لائحة اتهام إسرائيلية ضد ممثلة بسبب دعم طوفان الأقصى

مكفرات كبائر الذنوب.. 4 أمور تزيل عنك خطاياك كما تنفض الشجرة ورقها

صدمة للمدخنين| زيادة جديدة بأسعار السجائر.. ومجلس النواب يوافق (تفاصيل)

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صدمة للمدخنين| زيادة جديدة بأسعار السجائر.. ومجلس النواب يوافق (تفاصيل)

مظاهرات حاشدة في إسبانيا لرفض الهمجية وحرب الإبادة الإسرائيلية.. صور

بسبب تصريحات أردوغان|إسرائيل تسحب سفيرها وبعثاتها الدبلوماسية من تركيا.. ماذا قال؟

في اليوم العالمي للمرض.. روشتة هاني الناظر للصدفية بكريم فعال وغير مكلف

فيديو

الدولة العبرية تهدد إيلون ماسك بعد موقفه من غـ زة

400 جنيه| تراجع في سعر الذهب اليوم الأحد

ملامح مختلفة.. حقيقة صورة ياسمين عز المثيرة للجدل على السوشيال ميديا.. فيديوجراف

لدعمه فلسطين.. منظمة تطالب تيكتوكر أمريكي بدعم إسرائيل مقابل آلاف الدولارات| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: فلسطين أرض برائحة الشهداء

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : نصر أكتوبر ملهم لطوفان الأقصى

نهال علام

نهال علام تكتب : 57357

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المذبحة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عامي الثلاثين.. بداية عقد جديد

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: ذات خريف

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: لفلسطين.. وللكويت أيضًا !

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: بطولات بدو سيناء

اﻟﻤﺰﻳﺪ