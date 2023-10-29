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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد أنباء أزمته مع كولر.. شاهد أول رد فعل من إمام عاشور

كولر وامام
كولر وامام

فجرت تقارير إعلامية، اليوم الأحد، مفاجأة حول تمرد إمام عاشور لاعب النادي الأهلي، ودخوله في أزمة كبيرة مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق.

ونشر إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، صورة للفريق في جنوب أفريقيا، لدعم زملائه اثناء المواجهة المرتقبة أمام صن داونز الجنوب أفريقي، في ذهاب نصف نهائي الدوري الأفريقي.

ويغيب إمام عاشور عن الأهلي في مباراة صن داونز المقررة اليوم الأحد، بعدما رفض الجهاز الفني سفره مع الفريق بداعي الإصابة.

كان الأهلي قد أعلن في وقت سابق عن تعرض إمام عاشور إلى إصابة في الكاحل وخضوعه لبرنامج تأهيلي وعلاجي من أجل تجهيزه لخوض مواجهة الإياب أمام صن داونز.

 

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IMG_٢٠٢٣١٠٢٩_١٥٣١٢٨
IMG_٢٠٢٣١٠٢٩_١٥٢٠٣١
IMG_٢٠٢٣١٠٢٩_١٥٢٠٣١

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