سمير فرج يكشف مفاجأة عن قرار الأمم المتحدة بفرض هدنة إنسانية في غزة

كشف اللواء سمير فرج المفكر الإستراتيجي، مفاجأة عن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بفرض هدنة إنسانية في غزة.

وقال فرج، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" مع الإعلامية عزة مصطفي والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:" قرار الجمعة العامة للأمم المتحدة بمطالبة إسرائيل بفرض هدنة فورية في غزة بعد تصويت 120 دولة؛ هو قرار غير ملزم للأسف.

وأوضح فرج،:"لن يكون هناك اجتياح بري، ولكن سيكون تغول بري، ولم يستول الاحتلال على شبر من غزة حتى الآن، هو يناوش خلال الفترة الحالية، وجيش الاحتلال متخوف من الخسائر في حالة الاجتياح البري، وما يحدث حتى الآن هو ضرب وقصف يسمي استطلاعا عسكريا؛ لمعرفة أماكن المقاومة".