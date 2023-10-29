ماذا يحتاج الأهلي للعبور لنهائي دوري السوبر الأفريقي؟

يملك فريق الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر سيناريوهات عديدة لبلوغ نهائى بطولة دوري السوبر الأفريقى، بعد الخسارة ذهاباً من صن داونز بهدف دون رد.



وعبر صفحته الشخصية على موقع “إكس” تويتر سابقاً ” كتب خبير اللوائح عامر العمايرة قائلاً: "احتمالات صعود النادى الأهلى للمباراة النهائية للدورى الأفريقي، إذا فاز الأهلى على صن دوانز بأى نتيجة فارق هدفين، إذا فاز 1-0 يتم لعب ركلات جزاء مباشرةً، قاعدة عامة فى حالة تساوي الأهداف، يصعد الفريق الأكثر إحراز لأهداف خارج أرضه"

وتلقي الاهلي هزيمة مفاجئة من صن داونز بهدف نظيف ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة السوبر ليج الإفريقي في نسختها الأولى.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الاهلي وصن داونز الجنوب افريقي في الثامنة مساء الأربعاء القادم الموافق 1 - 11 - 2023 على ملعب استاد القاهرة الدولي.