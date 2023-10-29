وضع آلية لتبادل الخبرات فى مجال المياه بين مصر والصين

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعا مع تشو تشنغ كينغ نائبة وزير الموارد المائية الصينية على هامش أسبوع القاهرة السادس للمياه.

وأعرب الدكتور سويلم عن سعادته بلقاء نائبة وزير الموارد المائية الصينية ، والمشاركة البارزة للوفد الصينى فى فعاليات الاسبوع بوفد كبير وهذا يدل على الحرص على تعميق العلاقات بين البلدين وخاصة في مجال المياه ، مؤكدا على رغبة مصر فى تعزيز التعاون مع الجانب الصينى خلال الفترة القادمة .

وأشار الدكتور سويلم لمبادرة AWARe والتى توفر منصة للمجتمع الدولي لصياغة إجراءات ملموسة على ارض الواقع لتعزيز القدرة على الصمود في مجال المياه ، وتتيح فرصة لتبادل المعرفة العالمية ومعالجة متطلبات واحتياجات التنمية لأقل البلدان نموا وخاصة بالقارة الأفريقية في مختلف مجالات المياه والمناخ .

وأضاف أنه يمكن للصين ان يكون لها دور رائد خلال مؤتمر Cop28 لدعم مبادرة AWARe من خلال تقديم المساعدة الفنية وتنظيم دورات تدريبية فى "المركز الافريقي للمياه والتكيف المناخ" فى مصر ، بما يسهم فى تعزيز العلاقات الأفريقية الصينية .

وتم التباحث حول لتعزيز التعاون بين البلدين من خلال تفعيل وتحديث مذكرة التفاهم فى مجال الموارد المائية الموقعة بين البلدين ، و وضع آلية لتبادل الخبرات فى مجال المياه والتعامل مع شح المياه وإدارة الجفاف والتعامل مع السيول ، والتوسع فى مجال البحث العلمي من خلال الإعتماد على الامكانيات المتميزة بالمركز القومى لبحوث المياه التابع للوزارة.

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