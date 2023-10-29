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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سنتعرض لكارثة.. مدير مستشفى مجمع الشفاء الطبي بغزة يحذر من قصف المجمع

الوضع في قطاع غزة
الوضع في قطاع غزة

قال محمد أبو سليمة، مدير مستشفى مجمع الشفاء الطبي، إن هناك تهديدات واضحة للمستشفى؛ بسبب وجود قصف مستمر بجوار مبنى المستشفى، منوها بأن فكرة القصف أمر مرفوض وغير مقبول.

وأضاف “أبو سليمة”، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “مساء دي إم سي” المذاع على قناة “دي إم سي”، أن المستشفى تضم 1000 مصاب و8 حالة عناية مركزة وأكثر من 60 ألف نازح، ومجرد التفكير في قصفه يعني الحكم بالإعدام على قطاع غزة بالكامل، لكونه المستشفى المركزي الأكبر في القطاع.

وتابع “مجمع الشفاء بمثابة العصب الصحي لقطاع غزة، وقصفه يؤكد انهيار الوضع بالكامل في القطاع”، مشددا على أن المجمع يضم كافة الأقسام ويستقبل كافة الحالات من قطاع غزة.
 

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