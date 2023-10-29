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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سئ | شبانة ينتقد أداء الأهلي أمام صن داونز

صدى البلد

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن الأهلي ظهر بشكل سيئ أمام صن داونز، وكانت المباراة مليئة بالأخطاء وظهر الفريق الأحمر (لا حيلة له)، مشيرًا إلى أن رولاني موكوينا مدرب الفريق الجنوب افريقي احتفل بعد المباراة وكأنه تأهل مع لاعبيه إلى نهائي الدوري الإفريقي.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "لاعبو الأهلي عليهم الرد بقوة على لقطة موكوينا مدرب صن داونز، وأن يشاهدوا كثيرا هذه اللقطة وهو يحتفل بالصعود".

وأضاف: "الأهلي ظهر مستسلما تماما وطوال 70 دقيقة لم يكن له أي رد فعل، لدرجة أن الفريق كاد يستقبل الهدف الثاني في الدقائق الأخيرة. هذا ليس الأهلي الذي نراهن عليه للفوز باللقب، الفريق لم يفز في أخر 3 مباريات، والموسم الحالي غريب جدا، هناك حالة عدم تركيز من جانب كولر".

وأكمل: "صن داونز كان يبالغ في الهجوم بـ7 أو 8 لاعبين، ولذلك أفشة لم يكن مناسب للقاء وكان الأفضل إمام عاشور أو كوكا في المباراة، ولم يكن هناك هجوم ولعب سريع من الأهلي خلال اللقاء".

وأتم: "مباراة الأهلي وصن داونز للنسيان ودرس كبير لكولر واللاعبين، الأهلي كان في مواجهتي سيمبا كان أفضل من مواجهة اليوم، ومباراة سيئة للأهلي واللاعبون مطالبين بضرورة (رد اعتبارهم) فنيا في لقاء العودة".

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