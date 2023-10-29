وقفة بالشموع على سلم نقابة الصحفيين تضامنا مع شهداء فلسطين

نظم أعضاء نقابة الصحفيين، عقب الانتهاء من حفل التأبين الذى نظمته النقابة على أرواح شهداء فلسطين الذين استشهدوا على يد مجرمي الحرب حيش الاختلال الصهيوني، وقفة بالشموع على سلم النقابة.

ومن جهته، قال الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، إن هناك 45 زميلا صحفيا فلسطينيا استشهدوا تحت إرهاب صواريخ العدوان الصهيوني حتى الآن .

وأضاف البلشي خلال حفل التأبين الذى أقامته نقابة الصحفيين لشهداء الصحافة الفلسطينية وعائلاتهم، أنه دعا لهذا اليوم؛ بعد استشهاد أسرة الصحفي وائل الدحدوح.

وأشار نقيب الصحفيين، إلى أن “الدحدوح” مثله مثل الكثيرين يقفون أمام طغيان الاحتلال الإسرائيلي، يدفعون ثمن حريتهم، ويحمون مستقبلهم وليس وطنهم فقط ، مضيفا: نحن نراهن على ضمير الشعوب في القضية الفلسطينية.

وأكد البلشي، أن استهداف عائلات الصحفيين لم يتوقف، حيث تم تدمير عشرات منازل الصحفيين؛ في محاولة من الاحتلال الإسرائيلي لمنع نقل الحقيقة.

وعقدت نقابة الصحفيين المصريين، حفل تأبين للزملاء الشهداء في فلسطين، الذين أصروا على مواصلة العمل، وأداء واجبهم المهني والوطني في نقل الحقيقة تحت إرهاب صواريخ العدوان الصهيوني، وفى ظروف شديدة القسوة، بينما تستهدفهم هم وعائلاتهم ومنازلهم آلة حرب وحشية في واحدة من أبشع جرائم الحرب بحق الصحفيين.