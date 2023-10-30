عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عبد المجيد عبدالله يحيى حفلا ضمن فعاليات موسم الرياض في هذا الموعد

عبد المجيد عبدالله
عبد المجيد عبدالله

يستعد المطرب عبد المجيد عبد الله لإحياء حفلا غنائيا ضخما يوم الخميس القادم الموافق يوم 2  من شهر نوفمبر القادم.

وبدأت الشركة المنظمة للترويج للحفل من خلال طرح البوستر الرسمي لها عبر موقعها الرسمي بموقع الصور الشهير انستجرام وعلقت عليه قائلة: ليلة طربية بكل تفاصيلها العذبة، يحييها الفنان الكبير عبدالمجيد عبدالله على أكبر بحيرة صناعية داخل بوليفارد وورلد ضمن فعاليات موسم الرياض.

 

وطرحت الشركة منذ ساعات قليلة تذاكر الحفل عبر موقعها الرسمي بأكثر من فئة مختلفة.

 

عبد المجيد عبدالله - أغنية أنا أضحك 

في شهر يونيو الماضي، طرح الفنان عبد المجيد عبدالله، أغنية جديدة له، تحمل اسم أنا أضحك، خلال الموسم الصيفي. 

 

أغنية أنا أضحك لـ عبد المجيد عبدالله، من كلمات: تركي، وألحان: طارق محمد، وتوزيع موسيقي: عصام الشرايطي. 

 

أحدث أغاني عبد المجيد عبدالله 

يذكر أنه في ديسمبر 2022، أعلن الفنان عبد المجيد عبدالله، عن أحدث أغانيه التي تحمل اسم «قل شي»، إذ طرحتها شركة روتانا للصوتيات والمرئيات -حصريا عبر تطبيق ديزر وأنغامي للموسيقى.

أغنية قل شي لـ عبد المجيد عبدالله، من كلمات: خلف الخلف، ألحان: مبهم، توزيع موسيقي: عصام الشرايطي. 

 

أغاني عبد المجيد عبدالله الجديدة

وتجاوز الفنان عبد المجيد عبدالله، حاجز الـ مليون مشاهدة بأحدث أغانيه التي تحمل اسم ما عاد يمديني، وذلك بعد طرحها على موقع الفيديوهات يوتيوب، يوم 9 نوفمبر 2022. 

أغنية ما عاد يمديني، لـ عبد المجيد عبدالله، من كلمات خالد المريخي، الحان الموسيقار طلال، توزيع زيد نديم، كمنجات تامر فيضي، جيتار ومندولين صولو احمد روكت، ايقاع سمير القطان، صولو شيلو احمد طه، مكس جاسم محمد، إشراف عام خالد أبو منذر. 

 

أحدث أعمال عبد المجيد عبدالله 

وفي شهر أغسطس عام 2021 الماضي، طرح الفنان عبد المجيد عبد الله، ألبومه الأخير “عالم موازي”، ويضم الألبوم 22 أغنية من إنتاج وتوزيع "روتانا للصوتيات والمرئيات"، وتأتي بعد غياب 7 سنوات عن إصدار ألبوم غنائي.

 

تفاصيل ألبوم “عالم موازي” لـ عبد المجيد عبد الله

وتضمن ألبوم الفنان عبد المجيد عبد الله 22 أغنية يعود بها بعد فترة طويلة من الغياب، وقد كشف الفنان عن هذه الأغاني وهي: «عالم موازي، لا تعاتب، أول حكايتنا، إبك عني، مع السلامة، ابكتبله، يا صبر، غصون الشجر، يوم مر اسمي، من متى، يابن الاوادم، اعتذرلك، تهددني، لا زعلت، لمحته، انت فاهم، مثل ما كان، سامح الله، حالي، مشكور، ملل حبك».

ويتعاون عبد المجيد عبد الله، في الألبوم مع عدد كبير من الشعراء، وهم: «تركي آل الشيخ، الجادل، واحد، فهد المساعد، سعود البابطين، عبد الرحمن العثمان، العالية، حسن عبد العزيز، أحمد الصانع» والملحنين: «طارق محمد، ياسر بوعلي، مبهم، عبد الرحمن العثمان». 

 

المطرب عبد المجيد عبد الله عبد المجيد عبد الله فعاليات موسم الرياض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قلعوا البنات وعوروا الولاد| قرار عاجل من النيابة في واقعة حفلة المنصورية.. حكاية سهرة “قلبت كارثة”

خبير تحكيمي يحسم الجدل حول أحقية الأهلي في ركلة جزاء أمام صن داونز

عاجل| أول تحرك عربي لقطع البترول والغاز عن الدول الداعمة لإسرائيل.. ضربة قوية للاحتلال

أكبر جريمة نصب بالأسواق.. قرار حكومي عاجل للسيطرة على أسعار الذهب

كليوباترا وبوكس هتبقى بكام؟.. زيادة أسعار السجائر الشعبية بعد قرار النواب

"الثعلب" بوتين يناصر قضية العرب| روسيا توجه طعنة غادرة لقلب إسرائيل.. وهذا رد فعل الاحتلال

صدمة للمدخنين| زيادة جديدة بأسعار السجائر.. ومجلس النواب يوافق (تفاصيل)

بملابس ملفتة .. صورة تتسبب في أزمة لـ إليسا بموسم الرياض

موضوعات متعلقة

بدء عزاء خال الفنان محمد محمود عبد العزيز في مسجد الشرطة بالدراسة

فوي فوي فوي بالصدارة .. تعرف على إيرادات السينما أمس الجمعة

فتاة فائقة الجمال.. طليق غادة عبدالرازق يعلن ارتباطه بعد أشهر من انفصالهما

طرح البوستر الدعائي لمسرحية شحاتين أكاديمي بموسم الرياض

شخصية بوحة على الأفيش.. طرح البوستر الدعائي لمسرحية على بابا لـ محمد سعد

طرح بوستر مسرحية السندباد لـ كريم عبد العزيز بموسم الرياض في ديسمبر

بعد انضمام محمد أنور.. أسعار تذاكر مسرحية زواج اصطناعي

تألق محمد عبده وأصالة في الليلة الثانية من حفلات الأونلاين بالسعودية.. صور

ترشيحاتنا

عبدالمحسن سلامة لـ قصواء الخلالي: احتفاء الرئيس السيسي بعيد الأهرام مصدر فخر

أخبار مصر على مدار 24ساعة.. الحكومة توضح أسباب زيادة فترة انقطاع الكهرباء

الصراع يتسع.. البحرية الأمريكية تعترض صاروخا قادما من اليمن متجها إلى إسرائيل

محمد عزمي يكشف تفاصيل انضمامه للجان الوطنية بالجامعة وقائدها والد فنانة شهيرة

تعليق مثير من هاني حتحوت على هزيمة الأهلي أمام صن داونز

بيان عاجل من وزارة الصحة الفلسطينية بشأن استهداف مستشفي الصداقة للسرطان بغزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في الشهور الأخيرة للحوامل.. تناولي الموز على الريق

مش طالعة ..رسالة مؤثرة من عجوز فلسطينية باحدي مستشفيات غزة

بسبب منع الوقود.. كيف يتنقل الفلسطينيون داخل غزة.. شاهد

العدوان الثلاثي على مصر .. الثورة الجزائرية السبب في انضمام فرنسا ماالقصة؟

فيديو

انتفاضة الزومبي.. دراسة جديدة للسيطرة على ظهور الأوبئة في المستقبل.. ما هي؟

"شخصيتي القادمة أبوعبيدة".. هكذا استفز محمد رمضان الإعلام الإسرائيلي

ليفربول يكشف تفاصيل اختطاف والدي نجم الهجوم لويس دياز.. ما القصة؟ «فيديوجراف»

بعد غلق 45 كم من طريق سفاجا بسبب السيول.. الأرصاد تحذر من ظواهر جوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وعد الله ووعد بلفور

غادة جابر

غادة جابر تكتب: بيوت السويس يا بيوت مدينتي

هند عصام

هند عصام تكتب: فلسطين أرض برائحة الشهداء

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : نصر أكتوبر ملهم لطوفان الأقصى

نهال علام

نهال علام تكتب : 57357

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المذبحة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عامي الثلاثين.. بداية عقد جديد

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: ذات خريف

اﻟﻤﺰﻳﺪ