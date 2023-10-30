حقوق المرأة في مصر القديمة.. محاضرة بمكتبة الإسكندرية اليوم

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال متحف الآثار ومركز زاهي حواس للمصريات التابعين لقطاع التواصل الثقافي محاضرة بعنوان "حقوق المرأة في مصر القديمة" اليوم الاثنين.

وتُلقي المحاضرة الدكتورة منال فوزي؛ مدرس التاريخ والحضارة المصرية القديمة بقسم الإرشاد السياحي، بالمعهد العالي للسياحة والفنادق بالإسكندرية "إيجوث".

وتتناول المحاضرة علاقة أفراد الأمة المصرية القديمة من رجال ونساء وكيف كانوا في وحدة اجتماعية مترابطة تسودها النظرة التقدمية للنساء، وتوجهها العلاقة بين الرجل والمرأة القائمة على مبادئ إنسانية خالصة، ويتوجها الإيمان الصادق برسالة المرأة ودورها المهم في المجتمع.

مكانة متميزة مقارنة بشتى المجتمعات والحضارات الإنسانية القديمة

ونجد المرأة في مصر القديمة قد حظيت بمكانة متميزة مقارنة بشتى المجتمعات والحضارات الإنسانية القديمة، مثل المجتمع اليوناني والروماني حيث عشن أسيرات العادات والتقاليد والقيود الصارمة في كنف الرجل، وتشهد آثار الحضارة المصرية بذلك من خلال تمثيلها بهيئة مساوية للرجل في تماثيل منفردة أو مزدوجة أو تماثيل عائلية، كما تظهر في مناظر ونقوش المقابر بكامل أناقتها وزينتها إلى جوار الرجل تشاركه بشكل كبير في الحياة الاجتماعية و انعكس ذلك بالإيجاب على وضعها القانوني، إذ اعترف القانون المصري القديم بحقوقها بالتساوي مع الرجل.