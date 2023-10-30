عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تجديد حبس شخص لاتهامه بسرقة أسلاك كهربائية في بدر

صدى البلد

 


قرر قاضي المعارضات تجديد حبس شخص 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معه لاتهامه بسرقة أسلاك كهربائية من داخل مسكن تحت الإنشاء  بمنطقة بدر.

‏وكانت، الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تمكنت من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة القليوبية، حال تواجده بدائرة قسم شرطة بدر، وبحوزته كمية من الأسلاك الكهربائية مجهولة المصدر “مفك - قصافة”.

وبمناقشته عن مصدر المضبوطات، أقر بسرقتها من داخل مسكن تحت الإنشاء كائن بدائرة القسم بأسلوب "المغافلة"، كما اعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى السرقة من داخل الشقق السكنية بالعقارات تحت الإنشاء بأسلوب “الفك” باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته، وارتكابه 6 وقائع سرقة بذات الأسلوب.

وتم بإرشاده ضبط جميع المسروقات المستولى عليها لدى عميله "سيئ النية" تاجر خردة، مقيم بمحافظة الفيوم، وبمواجهة الأخير أيد ما جاء بأقوال المتهم وبعلمه بكون المضبوطات من متحصلات وقائع سرقة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قلعوا البنات وعوروا الولاد| قرار عاجل من النيابة في واقعة حفلة المنصورية.. حكاية سهرة “قلبت كارثة”

خبير تحكيمي يحسم الجدل حول أحقية الأهلي في ركلة جزاء أمام صن داونز

كليوباترا وبوكس هتبقى بكام؟.. زيادة أسعار السجائر الشعبية بعد قرار النواب

أكبر جريمة نصب بالأسواق.. قرار حكومي عاجل للسيطرة على أسعار الذهب

أسعار السجائر بعد الزيادة الجديدة.. وأسباب ارتفاع الضريبة

بملابس ملفتة .. صورة تتسبب في أزمة لـ إليسا بموسم الرياض

لم يحقق فوزا.. تعليق أحمد شوبير علي هزيمة الأهلي أمام صن داونز

"الثعلب" بوتين يناصر قضية العرب| روسيا توجه طعنة غادرة لقلب إسرائيل.. وهذا رد فعل الاحتلال

موضوعات متعلقة

حبس شخصين لاتهامهما بسرقة سيارة في منطقة الأميرية

حبس تشكيل عصابي في النزهة بسبب سرقة بالوعة صرف صحي

تحت تهديد السلاح.. قرار عاجل من جهات التحقيق بشأن بلطجية عابدين

بأسلوب التسلق.. حبس لص المساكن في شبرا 4 أيام

حبس 4 متهمين بالاتجار في النقد الأجنبي غير المشروع على ذمة التحقيقات

جيش الاحتلال دمر 150 هدفا تحت الأرض في غزة.. اعرف التفاصيل

تظاهرات حاشدة أمام السفارة الأمريكية في تركيا تنديداً بالعدوان الإسرائيلي

حماس: خسائر كبيرة في صفوف جيش الاحتلال أثناء اجتياح غزة

ترشيحاتنا

صدمة مدوية من وكيل أحمد فتوح عن تجديده للزمالك

تفجير آليات عسكرية إسرائيلية.. بيان عاجل من كتائب القسام بشأن اشتباكات جنين

صاروخ بالخطأ أم استهداف الميناء؟.. انفجار كبير في سماء مدينة حيفا الإسرائيلية

الجحيم في انتظار جنود جيش الاحتلال| تفاصيل ما سيحدث عند الاجتياح البري لـ غزة

أول تعليق من البيت الأبيض بشأن اقتحام مطار داغستان بسبب طائرة إسرائيلية

منتدى أمني هام| وزير الدفاع الروسي يصل بكين.. وبيان عاجل من الجيش الصيني


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الحلبة على الريق

حماقي وهنيدي وياسمين صبري الأبرز.. نجوم مصريين في افتتاح موسم الرياض 2023|صور

طريقة تحضير تورتة  الفراولة

مراسلة فلسطينية تتعرض للإغماء أثناء بث مباشر على الهواء من غزة.. فيديو

فيديو

مجلس الوزراء يكشف أسباب زيادة فترة انقطاع الكهرباء

قرار عاجل من البرلمان حول أسعار السجائر

ضربة معلم| تحرك عربي لقطع البترول والغاز عن الداعمين لإسـ.رائـ.يل

انتفاضة الزومبي.. دراسة جديدة للسيطرة على ظهور الأوبئة في المستقبل.. ما هي؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لسنا بخير.. ولكن

غادة جابر

غادة جابر تكتب: بيوت السويس يا بيوت مدينتي

هند عصام

هند عصام تكتب: فلسطين أرض برائحة الشهداء

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : نصر أكتوبر ملهم لطوفان الأقصى

نهال علام

نهال علام تكتب : 57357

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المذبحة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عامي الثلاثين.. بداية عقد جديد

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: ذات خريف

اﻟﻤﺰﻳﺪ