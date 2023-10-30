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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد عز والعوضي على رأس القائمة.. أفلام يتم تصويرها استعدادا للعرض في هذا الموعد

ولاد رزق والاسكندراني
ولاد رزق والاسكندراني

يستغل عدد كبير من نجوم الفن حالة الركود الفني الذى يشهده الوسط حاليا بسبب الحرب على غزة في الانتهاء من أعمالهم الفنية وذلك لتكون جاهزة  للعرض فور انتهاء هذا العدوان، وعلى رأس هذه القائمة من الأعمال فيلم الاسكندراني أخمد العوضي وفيلم سيستم لأحمد الفيشاوي وشيري عادي.

 

فيلم الاسكندراني 

ويواصل حاليا أحمد العوضي تصوير مشاهد فيلمه الجديد الاسكندراني مع المخرج خالد يوسف فى العديد من اللوكيشنات المختلفة داخل القاهرة وخارجها.

فيلم الاسكندراني بطولة أحمد العوضي وزينة وحسين فهمي وبيومي فؤاد ومحمود حافظ ومحمد رضوان ومن تأليف الراحل أسامة أنور عكاشة.


 

فيلم سيستم لأحمد الفيشاوي

وأيضا من الأفلام التى يتم تصويرها خلال هذه الفترة فيلم سيستم للفنان أحمد الفيشاوي وشيري عادل.

ويواصل أحمد الفيشاوي تصوير مشاهده فى الفيلم خلال هذه الفترة على أن ينتهى من تصوير جميع مشاهده خلال أيام قليلة من الآن.

ويحرص أحمد الفيشاوي على مشاركة جمهوره كواليس التصوير بنشر العديد من صور الفيلم أول بأول عبر صفحته الشخصية مؤكدا أنه يجسد خلال الفيلم شخصية محام وهي شخصية مختلفة تماما عن أى شخصية قدمها من قبل.


فيلم سيستم من بطولة أحمد الفيشاوي وطارق لطفى ونسرين طافش وميس حمدان ونهي عابدين ومن تأليف أحمد مصطفى وإخراج أحمد البنداري


 

فيلم كتف قانوني 

وأيضا من الأعمال التي يتم تصويرها خلال هذه الفترة استعداد لعرضه مع بداية العام الجديد فيلم كتف قانوني والذي يضم مجموعة كبير من نجوم الفن على رأسهم هالة صدقي.

وتحدثت الفنانة هالة صدقي عن دورها في فيلمها الجديد "كتف قانوني" والذى تقدم فيه شخصية جديدة ومختلف عليها. 

 

وقالت هالة صدقي في لقاء ببرنامج It's Show Time عبر قناة cbc : شخصيتي هي الشخصية المحورية في العمل وهى سيدة أعمال وتمتلك ناديا رياضيا، ولكن الفيلم لا يدور حول قضية تتعلق بكرة القدم وهو هو فيلم للمتعة والبهجة.

 

فيلم "كتف قانوني" بطولة هالة صدقي، وسيد رجب، وكريم عفيفي، ومحمد رضوان، وشيرين رضا، وعدد آخر من الفنانين، كما يضم العمل عددًا كبيرًا من ضيوف الشرف، أبرزهم إلهام شاهين، ويسرا، وهو من تأليف هشام هلال وأحمد رمزي، وإخراج سامح عبد العزيز.

 

فيلم ولاد رزق 

وأيضا من الأعمال التي انطلق تصويرها مؤخرا فيلم ولاد رزق الجزء الثالث، حيث أعلن مؤلف الفيلم صلاح الجهيني عن بدء تصويره مع انطلاق الموسم الرابع من موسم الرياض.

ويعتبر فيلم ولاد رزق، واحدا من الأفلام التي حققت رواجا كبيرًا في مصر خلال السنوات الماضية، حيث نجح الفنان أحمد عز برفقة ابطال الفيلم في تحقيق نجاح كبير سواء من خلال الجزء الأول أو الثاني من الفيلم، مما جعل هناك مطالبات قوية بضرورة عمل جزء ثالث من فيلم ولاد رزق خلال الفترة المقبلة، وهو ما يتم العمل عليه في الوقت الحالي بحسب ما أعلن أبطال النسخ الماضية.

 

أبطال فيلم ولاد رزق 3

 

يشارك في بطولة فيلم «ولاد رزق 3»، كلًا من أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، أحمد داوود، كريم قاسم،  ونسرين أمين، وعدد كبير من النجوم كضيوف شرف ومن إخراج طارق العريان وتأليف صلاح الجهيني

فيلم الاسكندرانى فيلم سيستم احمد الفيشاوي فيلم كتف قانونى فيلم ولاد رزق حمد العوضي

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