شاهد| الاحتلال الإسرائيلي يقتحم جنين واشتباكات عنيفة في محيط مستشفي ابن سينا

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الاثنين، أن ‏قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مدينة جنين، واشتبكت مع عناصر من المقاومة الفلسطينية.

وأوضحت وسائل الإعلام الفلسطينية، أن أكثر من 30 آلية عسكرية إسرائيلية شاركت في اقتحام مدينة جنين وسط اشتباكات عنيفة.

وفي ظل اقتحام المدينة، أشارت النصادر الصحفية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحم ساحة مستشفى طوارئ ابن سينا بمدينة جنين، وأن هناك اشتباكات مسلحة في محيط المستشفي.

وتظهر الفيديوهات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدينة جنين بشكل واسع مع سماع دوي طلقات أعيرة نارية بشكل كثيف.

https://x.com/NewsNow4USA/status/1718774669040333079?s=20

https://x.com/TVManar1/status/1718774543576191478?s=20

https://x.com/TVManar1/status/1718773730300637264?s=20