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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حماقي وهنيدي وياسمين صبري الأبرز.. نجوم مصريين في افتتاح موسم الرياض 2023|صور

صدى البلد

شهد حفل افتتاح موسم الرياض حضور عدد كبير من النجوم من مختلف الدول العربية والأجنبية، إلا أن الحضور المصري هو اللافت في هذه الاحتفالية الضخمة التي تم بثها على الهواء مباشرة وشاهدها الملايين من مختلف البلدان.

وكان هناك حضور مميز وكبير للنجوم المصريين في حفل افتتاح الموسم الرابع من موسم الرياض 2023، وكان على رأس القائمة المصرية كل من ياسمين صبري ومحمد رمضان وأحمد عز.

كما حضر أيضا الفنان محمد هنيدي ومحمد حماقي وبيومي فؤاد وأشرف عبد الباقي وعمرو يوسف ومحمد أنور ومي عز الدين وأحمد داوود وكريم قاسم.

كما حضر الفنان شيكو والمخرج طارق العريان والمؤلف صلاح الجهيني والمطرب أحمد سعد.

 

افتتاح موسم الرياض 
افتتاح موسم الرياض 
افتتاح موسم الرياض 
افتتاح موسم الرياض 
افتتاح موسم الرياض 
افتتاح موسم الرياض 

موسم الرياض 2023
 


ويشهد موسم الرياض لهذا العام عدد كبير من المسرحيات التي تقدم على مسارح مختلفة بالرياض ومنها مسرحية تطبق الشروط والأحكام للفنان أكرم حسني وبيومي فؤاد ومسرحية على بابا لمحمد سعد وسامي مغاوري وويزو ومسرحية شحاتين أكاديمي لأحمد فهمي ودياب وأيتن عامر ومسرحية السندباد لكريم عبد العزيز ومسرحية زواج اصطناعي لمحمد أنور ومي عز الدين ومسرحية صوابع زينب لهالة صدقي وعمرو عبد الجليل.
 

افتتاح موسم الرياض حفل افتتاح موسم الرياض الموسم الرابع من موسم الرياض 2023 الرياض 2023 ياسمين صبري محمد رمضان احمد عز

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