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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في عيد ميلاده.. تعرف على أغلي مكالمة لـ عبد الرحيم كمال في مشواره الفني

عبد الرحيم كمال
عبد الرحيم كمال

يحتفل اليوم الكاتب الكبير عبد الرحيم كمال بعيد ميلاده الـ52 حيث أنه من مواليد يوم 30 من شهر أكتوبر عام 1971.
 

نبذة عن عبد الرحيم كمال


تخرج الكاتب عبد الرحيم كمال  من المعهد العالي للسينما قسم السيناريو عام 2000 وقد نُشرت له بعض الروايات التي ألفها منها رحلة إلى الدنمارك وبلاد أخرى،  وله مجموعتين قصصيتين ورواية وقد تمكن من إجادة كتابة الأعمال التي تصف الأجواء في الصعيد المصري لطبيعة مكان محل ميلاده بسوهاج.

 

 

مسلسل الرحايا وبداية الشهرة


وبدأ عبد الرحيم كمال مشواره الفني منذ ما يقرب من عشرون عاما قدم خلالها العديد من الأعمال الثقافية والفنية، حتى عام 2006، والذى قدم فيها مسلسل الرحايا مع الراحل نور الشريف.

وأكد عبد الرحيم كمال فى حوار مسجل له أنه يعتبر مسلسل الرحايا من أهم وأقرب الأعمال لقلبه، وذلك لأهميته حيث أنه كان بدايته الحقيقة فى الكتابة وسبب شهرته ومعرفة الجمهور به.

وأضاف عبد الرحيم كمال خلال هذا اللقاء أن مسلسل الرحايا له طابع خاص، لكونه ناقش عدة قضايا متعلقة بأهل الصعيد لم تقدم من قبل.

 

أهم مكالمة فى حياة عبد الرحيم كمال 

وفى لقاء سابق لعبد الرحيم كمال مع الإعلامية منى الشاذلي أكد كمال أنه دائما ما يتلقى العديد من الاتصالات بعد كل عمل يقوم بتقديمه، ودائما ما يتلقى الكثير من التهاني والبرقيات إلا أن هناك مكالمة يعتبرها هي الأهم والأغلي فى مشواره الفني وهي مكالمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والذى قام بالاتصال به أثناء استضافته مع الإعلامية عزة مصطفى عبر قناة صدى البلد.

وأكد عبد الرحيم كمال لمنى الشاذلي أن هذه المكالمة والتى أعرب فيه سيادة الرئيس عن اهتماهه بالشأن الثقافي والفني تعتبر من أغلي المكالمات التى تلقاها فى مشواره الفني.

 

الكاتب الكبير عبد الرحيم كمال عبد الرحيم كمال مسلسل الرحايا

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