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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تفجير آليات عسكرية إسرائيلية.. بيان عاجل من كتائب القسام بشأن اشتباكات جنين

جنين - أرشيفية
جنين - أرشيفية

أعلنت كتائب القسام، اليوم الأثنين، أن فصائل المقاومة في المدينة جنين يخوضون اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي المقتحمة للمدينة على عدة محاور.

 

وقالت كتائب القسام، في بيان لها، إنه تم استهدف القوات الإسرائيلية التي اقتحمت جنين بعبوات ناسفة محلية الصنع شديدة الانفجار، وتم تفجير آلية عسكرية.

 

وعلى جانب آخر، أفادت وسائل إعلام فلسطينية، أن طائرات الاستطلاع التابعة للاحتلال الإسرائيلي تحليق بشكل منخفض فوق جنين، وجيش الاحتلال يفجر مركبة بعد مصادرتها خلال محاولة الاقتحام في جنين.

 

وأعلنت حركة سرايا القدس كتيبة جنين، اليوم الأثنين، تنفذ عملية تعطيل وإعطاب لآليات الاحتلال الإسرائيلي المصفحة على أطراف مخيم جنين بسلسلة مركزة من العبوات المتفجرة.

 

ويأتي ذلك في وقت اقتحمت فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة جنين ووقع اشتباكات عنيفة مع عناصر المقاومة في أحياء متفرقة في جنين وفي محيط مستتشفي ابن سينا.

 

وأفادت مصادر صحفية فلسطينية، أن جرافات الاحتلال الإسرائيلي تتقدم نحو مخيم جنين وتجرف شارع مسجد طوالبة وسط اشتباكات مسلحة.

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