عبوات ناسفة واشتباكات خطيرة وقصف عنيف.. ماذا يجري في مدينة جنين |شاهد

أعلنت حركة سرايا القدس كتيبة جنين، اليوم الأثنين، تنفذ عملية تعطيل وإعطاب لآليات الاحتلال الإسرائيلي المصفحة على أطراف مخيم جنين بسلسلة مركزة من العبوات المتفجرة.

ويأتي ذلك في وقت اقتحمت فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة جنين ووقع اشتباكات عنيفة مع عناصر المقاومة في أحياء متفرقة في جنين وفي محيط مستتشفي ابن سينا.

وأفادت مصادر صحفية فلسطينية، أن جرافات الاحتلال الإسرائيلي تتقدم نحو مخيم جنين وتجرف شارع مسجد طوالبة وسط اشتباكات مسلحة.

كما أضافت المصادر الفلسطينية، بوقوع اشتباكات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في محيط بلدة يعبد بـ جنين.

كما أوضحت فيديوهات منتشرة على منصة إكس بتفيذ طائرات الاحتلال الإسرائيلي بقصف عنيف على مدينة جنين.

https://x.com/GNNANOW/status/1718786728641638829?s=20

https://x.com/AlQastalps/status/1718774631580999777?s=20

https://x.com/Bennani_Othman1/status/1718788627268768012?s=20

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الاثنين، باستشهاد شاب وإصابة آخر بجروح خطيرة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين.

ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية، فإن قوات الاحتلال الإسرائيلية اقتحمت مدينة جنين بأكثر من 100 مركبة عسكرية من عدة محاور برفقة جرافتين عسكريتين، وتحاصر محيط مستشفى ابن سينا، بالتزامن مع تحليق طائرة استطلاع مسيرة فوق المدينة.