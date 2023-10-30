عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عبوات ناسفة واشتباكات خطيرة وقصف عنيف.. ماذا يجري في مدينة جنين |شاهد

جنين - أرشيفية
جنين - أرشيفية

أعلنت حركة سرايا القدس كتيبة جنين، اليوم الأثنين، تنفذ عملية تعطيل وإعطاب لآليات الاحتلال الإسرائيلي المصفحة على أطراف مخيم جنين بسلسلة مركزة من العبوات المتفجرة.

ويأتي ذلك في وقت اقتحمت فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة جنين ووقع اشتباكات عنيفة مع عناصر المقاومة في أحياء متفرقة في جنين وفي محيط مستتشفي ابن سينا.

وأفادت مصادر صحفية فلسطينية، أن جرافات الاحتلال الإسرائيلي تتقدم نحو مخيم جنين وتجرف شارع مسجد طوالبة وسط اشتباكات مسلحة.

كما أضافت المصادر الفلسطينية، بوقوع اشتباكات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في محيط بلدة يعبد بـ جنين.

كما أوضحت فيديوهات منتشرة على منصة إكس بتفيذ طائرات الاحتلال الإسرائيلي بقصف عنيف على مدينة جنين.

https://x.com/GNNANOW/status/1718786728641638829?s=20

https://x.com/AlQastalps/status/1718774631580999777?s=20

https://x.com/Bennani_Othman1/status/1718788627268768012?s=20

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الاثنين، باستشهاد شاب وإصابة آخر بجروح خطيرة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين.

ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية، فإن قوات الاحتلال الإسرائيلية اقتحمت مدينة جنين بأكثر من 100 مركبة عسكرية من عدة محاور برفقة جرافتين عسكريتين، وتحاصر محيط مستشفى ابن سينا، بالتزامن مع تحليق طائرة استطلاع مسيرة فوق المدينة.

بالقناصة والمدرعات.. مصرع شاب وإصابة آخرين في اقتحام الاحتلال مدينة جنين |فيديو

جماعات تابعة لإيران.. الاحتلال الإسرائيلي يقصف مواقع عسكرية في درعا بسوريا |شاهد

جنين سرايا القدس الاحتلال الاسرائيلي مستتشفي ابن سينا قوات الإحتلال الاسرائيلية طائرات الاحتلال الإسرائيلي بلدة يعبد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قلعوا البنات وعوروا الولاد| قرار عاجل من النيابة في واقعة حفلة المنصورية.. حكاية سهرة “قلبت كارثة”

خبير تحكيمي يحسم الجدل حول أحقية الأهلي في ركلة جزاء أمام صن داونز

كليوباترا وبوكس هتبقى بكام؟.. زيادة أسعار السجائر الشعبية بعد قرار النواب

أكبر جريمة نصب بالأسواق.. قرار حكومي عاجل للسيطرة على أسعار الذهب

صدمة للمدخنين| زيادة جديدة بأسعار السجائر.. ومجلس النواب يوافق (تفاصيل)

"الثعلب" بوتين يناصر قضية العرب| روسيا توجه طعنة غادرة لقلب إسرائيل.. وهذا رد فعل الاحتلال

بملابس ملفتة .. صورة تتسبب في أزمة لـ إليسا بموسم الرياض

لم يحقق فوزا.. تعليق أحمد شوبير علي هزيمة الأهلي أمام صن داونز

موضوعات متعلقة

بالقناصة والمدرعات.. مصرع شاب وإصابة آخرين في اقتحام الاحتلال مدينة جنين |فيديو

جماعات تابعة لإيران.. الاحتلال الإسرائيلي يقصف مواقع عسكرية في درعا بسوريا |شاهد

ترشيحاتنا

مصطفى يونس: الأهلي سيخسر برحيل هذا اللاعب.. تفاصيل

عبوات ناسفة واشتباكات خطيرة وقصف عنيف.. ماذا يجري في مدينة جنين |شاهد

رضا عبد العال: إمام عاشور أحرج كولر

أسعار السجائر بعد الزيادة الجديدة.. وأسباب ارتفاع الضريبة

بالقناصة والمدرعات.. مصرع شاب وإصابة آخرين في اقتحام الاحتلال مدينة جنين |فيديو

من جديد.. عالم الزلازل الهولندي يثير الجدل بتوقع مدمر غدًا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مراسلة فلسطينية تتعرض للإغماء أثناء بث مباشر على الهواء من غزة.. فيديو

طريقة عمل سابليه بمربى الفراولة

طريقة عمل عصير ليمون بالنعناع

في الشهور الأخيرة للحوامل.. تناولي الموز على الريق

فيديو

مجلس الوزراء يكشف أسباب زيادة فترة انقطاع الكهرباء

قرار عاجل من البرلمان حول أسعار السجائر

ضربة معلم| تحرك عربي لقطع البترول والغاز عن الداعمين لإسـ.رائـ.يل

انتفاضة الزومبي.. دراسة جديدة للسيطرة على ظهور الأوبئة في المستقبل.. ما هي؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لسنا بخير.. ولكن

غادة جابر

غادة جابر تكتب: بيوت السويس يا بيوت مدينتي

هند عصام

هند عصام تكتب: فلسطين أرض برائحة الشهداء

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : نصر أكتوبر ملهم لطوفان الأقصى

نهال علام

نهال علام تكتب : 57357

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المذبحة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عامي الثلاثين.. بداية عقد جديد

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: ذات خريف

اﻟﻤﺰﻳﺪ