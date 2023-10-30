جماعات تابعة لإيران.. الاحتلال الإسرائيلي يقصف مواقع عسكرية في درعا بسوريا |شاهد

أعلن المرصد السوري، اليوم الأثنين، ان الاحتلال الإسرائيلي نفذ غارات تستهدفت مواقع عسكرية في محافظة درعا في سوريا.

ومن جانبه، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه قصف بنى تحتية عسكرية في سوريا ردا على إطلاق نار باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف أهدافا مرتبطة بمجموعات مسلحة تابعة لـ إيران في محافظة درعا جنوبي سوريا.

https://x.com/russiaArb4/status/1718744093042585645?s=20

وفي وقت سابق، أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، استشهد 8 عسكريين وإصابة 7 آخرين جراء عدوان إسرائيلي استهدف عدة نقاط بريف درعا في سوريا.

ووفقا لمصدر عسكري لوكالة الأنباء السورية، فإن العدو الإسرائيلي نفذ عدواناُ جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفاٌ عدداً من نقاطنا العسكرية في ريف درعا.

وأضاف المصدر، أن العدوان الإسرائيلي أدى إلى مصرع 8 شهداء عسكريين وإصابة 7 آخرين بجروح، إضافة إلى وقوع بعض الخسائر المادية.