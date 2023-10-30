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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بالقناصة والمدرعات.. مصرع شاب وإصابة آخرين في اقتحام الاحتلال مدينة جنين |فيديو

اقتحام جنين - أرشيفية
اقتحام جنين - أرشيفية

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الاثنين، باستشهد شاب وإصابة آخر بجروح خطيرة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين.

ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية، فإن قوات الاحتلال الإسرائيلية اقتحمت مدينة جنين بأكثر من 100 مركبة عسكرية من عدة محاور برفقة جرافتين عسكريتين، وتحاصر محيط مستشفى ابن سينا، بالتزامن مع تحليق طائرة استطلاع مسيرة فوق المدينة.

وأضافت الوكالة، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي نشرت عناصر قناصة على أسطح العمارات المحيطة بمستشفى ابن سينا في جنين، وأطلقت الرصاص الحي بشكل كثيف صوب المواطنين.

ومن ناحية آخري، أفادت جمعية الهلال الأحمر، بأن شابين أصيبا بالرصاص الحي بالصدر والبطن والأطراف، وثالث بشظايا الرصاص، خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة جنين.

كما قال مدير مستشفى جنين الحكومي وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية، إن الشاب أمير عبد الله شربجي استشهد متأثرا بإصابته الخطيرة بالرصاص الحي، كما أن المصاب الآخر مازالت حالته خطيرة.

 وأفادت مصادر صحفية فلسطينية، أن جرافات الاحتلال الإسرائيلي بدأت تدمير البنية التحتية في محيط مخيم جنين والطرق المؤدية إلي المدينة.

وأضافت المصادر الفلسطينية، أنه تم تدمير جرافة إسرائيلية بواسطة عبوة ناسفة خلال اقتحام المدينة.

https://x.com/paldf/status/1718782704806658270?s=20

https://x.com/GNNANOW/status/1718778928867737642?s=20

شاهد| الاحتلال الإسرائيلي يقتحم جنين واشتباكات عنيفة في محيط مستشفي ابن سينا

قوات إسرائيلية تقتحم مدينة جنين شمال الضفة الغربية

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