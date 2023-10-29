قوات إسرائيلية تقتحم مدينة جنين شمال الضفة الغربية

أفادت وسائل إعلام محلية في فلسطين بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مدينة جنين شمال الضفة الغربية، مشيرةً إلى اندلاع اشتباكات عنيفة بين شبان مسلحين بالمخيم وقوات الاحتلال.

من جانب آخر، ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن 6 شبان أصيبوا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله.

وأفادت "وفا"، بأن 6 شبان أصيبوا بالرصاص الحي في الأطراف خلال مواجهات مع قوات الاحتلال التي اقتحمت البلدة.

وقالت "وفا" إن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت ثلاثة شبان من بلدة عورتا جنوب نابلس.

ونقلت إذاعة صوت فلسطين عن مصادر قولها إن جرافة عسكرية إسرائيلية جرفت شارع عسكر الرئيسي شرق مدينة نابلس.