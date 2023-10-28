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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جيش الاحتلال يعتقل 20 فلسطينيا من الضفة

صدى البلد

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، 20 فلسطينيا من أنحاء مختلفة من الضفة.
وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال تسعة مواطنين، وهم: الشقيقان خليل وأيهم زكي مصاروة، ومحمد رائد مصاروة، والشقيقان شادي ومحمد رمزي نخلة، ونزار أبو عصبة، والطفل خليل محمد من مخيم الجلزون، والشاب بكر نضال فقهاء (26 عاما) من بلدة سنجل شمالا أثناء قطفه ثمار الزيتون في منطقة "شاد النمر"، وأحمد شاهين (22 عاما) من حي سطح مرحبا بالبيرة.


ومن بيت لحم، اعتقل الاحتلال خمسة مواطنين، وهم: الشاب مؤمن أحمد حسن (23 عاما) من بلدة نحالين غربًا، وعلى أحمد عدوي، ومحمود أحمد المغربي من مخيم الدهيشة جنوبًا، ورامز يوسف اللحام من منطقة خلايل اللوز، وحمزة إبراهيم البطمة (33 عاما) من بلدة بتير غربًا أثناء قطفه ثمار الزيتون من أرضه في منطقة سكة الحديد غرب البلدة .


كما اعتقلت قوات الاحتلال 4 مواطنين من محافظة الخليل وهم: حذيفة زكريا الجعبري من المدينة، ومحمد خليل هديب عوض من بلدة اذنا غربا، أثناء مرورهما على الحاجز العسكري في منطقة رأس الجورة، والشقيقان عثمان وإبراهيم أبو قبيطة من بمسافر يطا جنوبًا.


ومن نابلس، اعتقلت تلك القوات المواطنين محمد عبد الخالق، وهشام السمري من بلدة زواتا غرب المحافظة.

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