النكبة الكبرى.. شاهد منشور إسرائيلي يهدد سكان الضفة الغربية بالتهجير إلى الأردن

ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم السبت أن مستوطنين إسرائيليين يضغطون على سكان الضفة الغربية لتهجيرهم إلى الأردن ويهددهم بالنكبة الكبرى.

وذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، اليوم السبت، أن منشورا يُعتقد أن مستوطنين يهود وزعوه في الضفة الغربية المحتلة، يهددون فيه أهلها بالترحيل القسري إلى الأردن.

وأضافت الصحيفة العبرية، أن الفلسطينيين في الضفة عثروا على هذا المنشور ملقى على سياراتهم في بلدة دير استيا بمحافظة سلفيت شمالي الضفة الغربية"، مشيرة إلى أنه "بعد هجوم للمستوطنين على بساتين الزيتون التي يحل موسم حصاده هذه الأيام في دير استيا، عثر سكان هناك على المنشورات".

وأوضحت الصحيفة، أن هذه المنشورات كانت موضوعة على الزجاج الأمامي لسيارات عدد من سكان البلدة، وقالت إن "هذا الأمر يأتي وسط تصاعد العنف في الضفة الغربية على خلفية الحرب الإسرائيلية على غزة".

وكانت وسائل إعلام فلسطينية، قد ذكرت أول أمس الخميس، أن مواطنين في الضفة الغربية المحتلة عثروا على المنشور المكتوب باللغة العربية.

وجاء فيه أن "حركة حماس ارتكبت أكبر خطأ تاريخي معلنة عندما أعلنت الحرب علينا"، في إشارة إلى الهجوم المباغت وغير المسبوق الذي شنته الحركة على إسرائيل في الـ7 أكتوبر، لكنه خاطب الفلسطينيين بـ"أهالي العدو في الضفة اليهودية".

وتابع: "أردتم نكبة مثيلة بـ1948، فوالله سننزل على رؤوسكم الطامة الكبرى قريباً"، وهدد المنشور سكان الضفة الغربية، قائلاً إن "أمامكم فرصة للهروب إلى الأردن قبل أن نطردكم بالقوة".

وبدأ الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس الجمعة عدوانا شاملا على قطاع غزة الذي أصبح معزولا عن العالم، بعد انقطاع الاتصالات تزامنا مع شن الاحتلال عدوانا من ثلاث جبهات برية وجوية وبحرية.

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه وجه ضربات لـ150 هدفا لحركة حماس تحت الأرض ليلا، مستخدما مائة طائرة، ومئات الصواريخ في قصف قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن غزة تتعرض لقصف إسرائيلي عنيف وغير مسبوق مع انقطاع الاتصالات، حيث تحولت عدد من القنوات التلفزيونية التي تنقل تطورات الأحداث إلى الاعتماد على الأقمار الصناعية لنقل الصورة والتواصل مع مراسليها، في ظل توقف الاتصالات العادية أو المعتمدة على الإنترنت.

ويعاني قطاع غزة منذ ثلاثة أسابيع بسبب العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ السابع من أكتوبر الجاري، والذي تزامن مع قطاع إمدادات الكهرباء والوقود والمياه، ما تسبب في شلل في الخدمات الصحية والمستشفيات والاتصالات.

وارتفعت حصيلة الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى أكثر من 7 آلاف شهيد.

وكانت المقاومة الفلسطينية شنت عملية ضد مستوطنات غلاف غزة في السابع من أكتوبر الجاري، تحت شعار "طوفان الأقصى" أسفرت عن مقتل حوالي 1300 إسرائيلي وأسر أكثر من 200 آخرين.