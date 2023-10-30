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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مصطفى يونس: كولر يستحق الاحترام رغم الخسارة أمام صن داونز.. وعبد القادر مظلوم

صدى البلد

قال مصطفى يونس نجم الأهلي السابق، إن الفريق لم يظهر في حالته الطبيعية أمام صن داونز، وهو ما أدى إلى خسارته بهدف نظيف، في جوهانسبرج، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي الدوري الإفريقي.

 

وأضاف يونس، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن صن داونز يمتلك لاعبين على أعلى مستوى، وخاضوا المباراة بهدوء شديد، موضحًا أن كولر يستحق الاحترام بعد اعترافه بخطأه في إدارة المباراة.

 

وأشار إلى أن صلاح محسن، لم يتلقى أي كرة للظهور بشكل جيد خلال المباراة، بينما موديست بغض النظر عن اسمه الكبير في أوروبا، لكنه غير مفيد على الإطلاق للأهلي، مشددًا أن أحمد عبد القادر من اللاعبين المظلومين في الفريق.

 

وأوضح أن عبد القادر لم يحصل على حقه مع الأهلي الذي سيندم كثيرًا إذا قرر بيعه، بينما مارسيل كولر مدرب يمتلك اسم كبير وغيّر شكل الفريق تمامًا، رغم أنه يُسأل عن الخسارة أمام صن داونز.

 

وواصل تصريحاته، أن إمام عاشور من أفضل لاعبي مصر مثل زيزو وأحمد فتوح، بينما أكرم توفيق لم يكن يجب إشراكه أمام صن داونز لأنه لا يخوض مباريات منذ فترة طويلة، متابعًا «اسم الأهلي يضع أي فريق تحت ضغط».

 

واختتم مصطفى يونس، حديثه بأن كولر يحتاج إلى مساعد يوضح له الإيجابيات والسلبيات، ويصحح له الاختيارات لتخطي عقبة صن داونز، مضيفًا «الحديث عن إرهاق السفر مجرد أعذار وسئمنا منها وفوجئت بعدم مشاركة حسين الشحات أمام صن داونز وكل التوفيق للاعبين الرجال بشرط عدم تقصيرهم».

https://www.youtube.com/watch?v=jZ3mtM9jIQ4

أحمد عبد القادر الأهلى الدوري الافريقي هاني حتحوت جوهانسبرج

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