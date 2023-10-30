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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير مالية الاحتلال يوجه بعدم تحويل أموال الضرائب للسلطة الفلسطينية

وزير المالية الإسرائيلي
وزير المالية الإسرائيلي

قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، اليوم الاثنين، إنه لن يحول أموال الضرائب للسلطة الفلسطينية هذا الشهر.

وحسب وسائل إعلام إسرائيل، أعلن الوزير سموتريش أن أموال الضرائب لن يتم تحويلها هذا الشهر إلى السلطة الفلسطينية، وذلك من بين أمور أخرى، مبررًا الأمر بأن السبب في ذلك هو إدلاء كبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية بتصريحات مؤيدة لمذبحة يهود الجنوب، على حد زعمه.

وكتب بتسلئيل سموتريش رسالة إلى رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أعلن فيها أنه لن يحول إلى السلطة الفلسطينية هذا الشهر أموال الضرائب التي تجمعها إسرائيل للسلطة الفلسطينية شهريًا. 

وقال "لا يعقل في هذا الواقع أن نستمر في تحويل الأموال وكأن شيئا لم يكن. وعليه، أود أن أعلمكم أنني وجهت وزارة المالية بوقف تحويل المدفوعات هذا الشهر. وفي الوقت المناسب، سأطلب منكم طرح هذه القضية على مناقشة عاجلة في مجلس الوزراء السياسي والأمني".

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