الانفصال ليس خيارا.. حاكم كاليفورنيا يؤكد أهمية العلاقات الصينية الأمريكية

في ظل تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين على مختلف الجبهات، من التنافس الاستراتيجي في مجال التكنولوجيا إلى الجغرافيا السياسية والتجارة، قال حاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسوم في مقابلة مع شبكة “سي إن إن”، إن “الانفصال ليس خيارًا” وأنه يجب على البلدين خفض حدة التوتر وإدارة اختلافاتهما الاستراتيجية.

لقاء نادر بين نيوسوم وشي

أعرب نيوسوم عن رأيه بعد لقائه بالزعيم الصيني شي جين بينج خلال زيارة استغرقت أسبوعًا إلى الصين. وقال مكتبه في منشور على منصة X، تويتر سابقًا، إن الزيارة ركزت على العمل من أجل المناخ والتنمية الاقتصادية والسياحة.

وأضاف نيوسوم لـ “سي إن إن”: "علينا أن نخفض حدة التوتر. علينا أن ندير اختلافاتنا الاستراتيجية. علينا أن نتصالح مع خطوطنا الحمراء الاستراتيجية".

أهمية كاليفورنيا في العلاقات بين الولايات المتحدة والصين

تحظى كاليفورنيا، التي تشكل 14% من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة في الربع الأول من عام 2023، بمصلحة كبيرة في تحسين العلاقات بين الولايات المتحدة والصين. فالصين هو أكبر شريك تجاري للولاية، حيث بلغ حجم التجارة ذهابًا وإيابًا بينهما نحو 166 مليار دولار في عام 2022، وفقًا للإحصاءات الرسمية للولاية.

وقال نادر إبراهام، باحث في مؤسسة هودسون، إن كالفوران هو “أكثر من مجرد ولاية”، فهو “أكبر سوق في العالم” و"مركز للابتكار والتكنولوجيا”.

إشارات إلى تحسن العلاقات بين الولايات المتحدة والصين

كان نيوسوم أول حاكم أمريكي يلتقي شي منذ أكثر من ست سنوات، في ظل تدهور العلاقات بين الولايات المتحدة والصين خلال عهد الرئيس السابق دونالد ترامب واستمرارها في عهد الرئيس الحالي جو بايدن.

ولكن قال نيوسوم، إن لقائه مع شي يشير إلى أن هناك بعض التطبيع في العلاقة الباردة بين أكبر اقتصادين في العالم. وتلت لقاء نيوسوم مع شي لقاء آخر بين شي ومجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي. واعتبر المحللون هذه اللقاءات علامات على أن الولايات المتحدة والصين تسعيان إلى تحسن العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم.