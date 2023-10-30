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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خروج 25 مستشفى في قطاع غزة عن الخدمة بسبب القصف الإسرائيلي

صدى البلد

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الإثنين، خروج 25 مستشفى عن الخدمة في قطاع غزة بسبب القصف الإسرائيلي المستمر.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، بارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 8306 من بينهم 3457 طفلًا.

وأوضحت الصحة الفلسطينية، أنه تم استشهاد 329 فلسطينيًا في الضفة الغربية جراء الغارات الإسرائيلية منذ بدء التصعيد الإسرائيلي.

ويعقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، جلسة طارئة اليوم الاثنين، بشأن التوغل البري الإسرائيلي في غزة والمحنة الإنسانية للفلسطينيين هناك بناء على طلب الإمارات العربية المتحدة.

ورفض مجلس الأمن أربعة مشاريع قرارات – واحدة اعترضت عليها الولايات المتحدة، وواحدة اعترضت عليها روسيا والصين، واثنان فشلا في الحصول على الحد الأدنى من أصوات "نعم" التسعة.

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