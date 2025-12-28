الأنبا ميخائيل يُصلي تسبحة نصف الليل والقداس بمطرانية حلوان.. صور

صلى نيافة الحبر الجليل الأنبا ميخائيل، أسقف إيبارشية حلوان والمعصرة وتوابعهما، تسبحة نصف الليل، بكنيسة السيدة العذراء مريم (المطرانية) بحلوان.

تسبحة كيهك

وتأتي تسبحة كيهك التي تُقام خلال شهر كيهك، المعروف بشهر التسابيح، في إطار الاستعداد الروحي لعيد الميلاد المجيد، إذ تمتاز بألحانها الروحية العميقة التي تمجد تجسد السيد المسيح، وتمثل أحد أهم الطقوس الكنسية التي يحرص الشعب على المشاركة فيها.

وعقب التسبحة ترأس نيافته صلاة القداس الإلهي بذات الكنيسة، وألقى عظة بعنوان: «زيارة السيدة العذراء لأليصابات».

وجاء ذلك بحضور الآباء كهنة الكنيسة، ومكرسات دير الأنبا برسوم، والشمامسة، والخدام، والشعب.