خلال موسم الهالوين| تراجع محصول اليقطين في أمريكا بسبب تغير المناخ ..فيديو

عرضت فضائية “يورونيوز عربي”، فيدير يرصد تغير المناخ يؤدي إلى تراجع محصول اليقطين في الولايات المتحدة في موسم الهالوين.

وأوضحت أنه يمكن لليقطين أن يتأقلم مع الحرارة المرتفعة، لكن درجات الحرارة القياسية التي سجلها هذا الصيف أثرت على الحقول الزراعية، ولم يستطع الري التخفيف من حدة الجفاف، خاصة وأن الحصاد يحتاج إلى طقس أكثر برودة، وإلا سيبدأ اليقطين في التحلل أثناء عملية الشحن، ويتعفن قبل وصوله إلى المتاجر.

وأشارت إلى أن نسبة الأمطار لم تكن كافية لإعادة ملء خزانات المياه التي يعتمد عليها المزارعون لري اليقطين في الولايات المتحدة، وفي ولايات مثل تكساس ونيو مكسيكو وكولورادو، كان محصول هذا العام شحيحاً، وبمثابة تذكير بالتحديات المائية التي تضرب الزراعة في جميع أنحاء البلاد بسبب تغير المناخ.

