عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الإعلام العالمي يبرز إشادة بايدن بجهود الرئيس السيسي لإيصال المساعدات لقطاع غزة

صدى البلد

أبرزت العديد من وسائل الإعلام والصحف العالمية المحادثة الهاتفية بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس الأمريكي جو بايدن حول الحرب على قطاع غزة، ودور مصر الريادي وجهودها الإنسانية لإغاثة الفلسطينيين.

ووجه بايدن الشكر إلى الرئيس السيسي على ما تبذله مصر من جهود لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، وأعرب عن إمتنانه للدور الريادي التي تلعبه البلاد منذ بداية الصراع.

 

وسلطت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية الضوء على شكر بايدن للرئيس السيسي على دور مصر في تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، مشيرة إلى أن السيسي في المقابل أكد على تقديره للشكر الأمريكي واطمئنانه بتوافق الرؤية الأمريكية مع المصرية في رفضها لمغادرة الفلسطينيين أراضيهم.

كما أبرزت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية المكالمة الهاتفية بين السيسي وبايدن، مشيرة إلى مناقشتهما أهمية حماية المدنيين واحترام القوانين الإنسانية الدولية وضمان عدم نزوح الفلسطينيين من غزة إلى مصر أو أي دولة أخرى.

وركزت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية على شكر بايدن للسيسي، وإعلان الزعيمين التزامهما بتسريع وزيادة تدفق المساعدات إلى غزة بشكل فوري ومستمر، بالإضافة إلى تأكيدهما على الالتزام بالعمل سويًا لتهيئة الظروف لتحقيق سلام مستدام في الشرق الأوسط يتضمن إقامة دولة فلسطينية.

وفي تقرير شامل عن أحدث تطورات الحرب على غزة، نوهت صحيفة "الجارديان" البريطانية بالمكالمة الهاتفية بين الزعيمين، حيث سلطت الضوء على تأكيد السيسي وبايدن التزامهما بتحقيق السلام الدائم في الشرق الأوسط بإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وأشار موقع "فرانس 24" الإخباري إلى المكالمة الهاتفية بين السيسي وبايدن، منوها بالتزام الزعيمين بتسريع وزيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة على الفور وبشكل مستمر.

وفي تقرير عن حصار قطاع غزة، أشارت الإذاعة الوطنية العامة الأمريكية على موقعها الإلكتروني إلى المكالمة الهاتفية بين السيسي وبايدن، منوهة عن تعهد الزعيمين خلال المحادثة بالشروع فورا في زيادة حجم تدفق المساعدات الإنسانية وتسريع وصولها إلى غزة، وضمان استمرارها.

ونقلت شبكة "بي إن إن بلومبرج" الكندية تبادل الرئيسان السيسي وبايدن وجهات النظر خلال مكالمتهما الهاتفية، حيث ركزت على تعهدهما بضمان عدم نزوح الفلسطينيين إلى خارج أراضيهم، وكذلك التزامهما بالعمل سويًا لحماية المدنيين واحترام القانون الإنساني الدولي.

وفي تقرير خاص بالمحادثة الهاتفية بين الرئيس السيسي وبايدن، أبرزت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية تأكيد الزعيمين على ضرورة تجنب تصعيد النزاع في الشرق الأوسط، مشيرة إلى تعهدهما بالالتزام بالعمل سويًا لتهيئة الظروف المواتية لتحقيق سلام مستدام في المنطقة يتضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

كما تطرقت الصحيفة إلى تبادل الزعيمين وجهات النظر حول ضرورة عدم توسع نطاق الحرب على غزة، وكذلك الجهود المستمرة للإفراج عن الرهائن المحتجزين.

وأبرزت صحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية المحادثة الهاتفية بين الزعيمين المصري والأمريكي في تقرير خاص، حيث أشارت إلى تقدم بايدن بالشكر للرئيس السيسي على جهود مصر في تسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

كما نوهت بتأكيدهما الالتزام بتسريع وصول المساعدات وزيادة كمياتها، بالإضافة إلى تعهدهما بحماية أرواح المدنيين وضمان عدم مغادرة الفلسطنيين لأراضيهم، وتشديدهما على ضرورة عدم تفاقم النزاع وتوسعه وكذلك استمرار جهود إطلاق سراح المحتجزين في القطاع المحاصر.

الصحف العالمية بايدن مصر السيسي الفلسطينيين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكومة تعلنه رسميًا| الموعد النهائي لوقف انقطاع الكهرباء ضمن خطة تخفيف الأحمال

700 جنيه| الذهب يخالف التوقعات بعد الارتفاع الجنوني.. وعيار 21 الآن مفاجأة

العلبة هتبقى بكام بعد الزيادة الجديدة؟|مفاجأة في أسعار السجائر بعد قرار مجلس النواب

سعر الدولار رسميا الآن بعد قرار البنك المركزي العاجل

قرار عاجل من الخطيب بشأن أزمة كولر مع إمام عاشور

الحلم يتبخر.. محمد صلاح ينتظر صدمة خلال ساعات.. تفاصيل

طالبتهم بالنزوح جنوبًا.. رفض فلسطيني واسع لمنشورات الاحتلال الملقاة على سكان غزة

ألفاظ خارجة وغضب كولر وأزمة ركلة الجزاء| مباراة الأهلي وصنداونز “صدمة كروية"

ترشيحاتنا

رشقات صاروخية لسرايا القدس.. صفارات الإنذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة

مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية يهدد باستهداف الموالين لإيران أينما وجدوا

عائلة صديق محمد صلاح في خطر| القصة الكاملة لاختطاف والدي نجم ليفربول.. وقرار عاجل من رئيس البلاد

أبو العينين: 120 اتفاقية بإجمالي 22 مليار دولار وضعت مصر على خريطة العالم في الاستثمار بالغاز والبترول.. وأطالب الحكومة بالرد على أزمة انقطاع الكهرباء

انخفاض ملحوظ في أسعار الذهب الآن بمصر

لأول مرة منذ عقود.. البنك الدولي يحذر من ضربة “مزدوجة” للاقتصاد العالمي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. سمكة تباع بالأسواق تسبب الموت وياسمين صبري تشعل السوشيال ميديا وفوائد تناول الجبنة يوميا

طبيب يحذر من عادات خاطئة في فترة عدم استقرار المناخ

هل يمكن أن يتكاثر البشر في الفضاء؟.. إجابة ستدهشك من علماء يابانيين

بكوبين قشطة .. طريقة عمل الزبدة بأقل تكلفة

فيديو

مكاسب بالملايين .. مفاجٱت في حفل الـ 4 ساعات بالمنصورية

فتح عليهم الغاز.. صيدلي ينهي حياة زوجته وبناته.. وأسرته تدفع دية لأهل الضحـ..ية

لن يكسب حربه على غـ..زة.. صحيفة أمريكية تعترف بفشل جيش الاحتـ.لال

غيروا مسارها.. متظاهرون احتجوا على هبوط طائرة قادمة من إسرائيل بمطار داغستان الروسية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: نحن أمام أزمة غير مسبوقة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: شيخ العرب والظاهر بيبرس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لسنا بخير.. ولكن

غادة جابر

غادة جابر تكتب: بيوت السويس يا بيوت مدينتي

هند عصام

هند عصام تكتب: فلسطين أرض برائحة الشهداء

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : نصر أكتوبر ملهم لطوفان الأقصى

نهال علام

نهال علام تكتب : 57357

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المذبحة

اﻟﻤﺰﻳﺪ