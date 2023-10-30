محافظ المنوفية: التعدي على الأراضي الزراعية خط أحمر لن يتم التهاون فيه

عقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اجتماعا طارئا مساء اليوم أكد فيه أن التعدي علي الاراضي الزراعية خط أحمر، مشددا على أنه لن يسمح لأى مسئول أيا كان موقعه بالتهاون أو التقصير في مهام عمله.

وأشار إلى أن القيادة السياسية تولى اهتماما بالغاً بملف التعديات على الأراضي الزراعية باعتبارها أهم مصادر الأمن القومي والغذائي للبلاد .

حضر الاجتماع محمد موسي نائب المحافظ واللواء عماد يوسف سكرتير عام المحافظة واللواء وليد البيلي السكرتير المساعد ووكيل وزارة الزراعة ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء ومسئولي حماية الأراضي ومديري عموم الشئون القانونية وأملاك الدولة .



وخلال الاجتماع شدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية وبالتعاون مع الإدارات الزراعية علي شن حملات إزالة بدءا من الغد والتركيز علي الحالات الصارخة وتكثيف المرور الميداني للجان المشكلة والمتابعة الدقيقة والشخصية كل في نطاقه للتعديات على الأراضي الزراعية ومنظومة المتغيرات المكانية لرصد جميع المخالفات في المهد سواءً كانت بناء علي الأراضي الزراعية أو بناء أدوار مخالفة داخل الحيز العمراني وحالات البناء بدون ترخيص وإزالتها فوراً ومصادرة المعدات ومواد البناء بالتنسيق مع الجهات الأمنية وفقاً لأحكام القانون.

وأوضح المحافظ أنه سيتم اتخاذ إجراءات صارمة حيال من ثبت تعديه علي الأراضي الزراعية وارتكاب مخالفات البناء بإيقاف حصولهم على الدعم التمويني ، وذلك في ظل ما تسعى إليه الدولة المصرية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية الرئيسية والحفاظ على مقدرات وحقوق الأجيال القادمة.

وأكد محافظ المنوفية على متابعته الشخصية لملف التعديات بنطاق المحافظة أولاً بأول ، موجهاً باليقظة التامة والاستمرار في تفعيل محاضر التبوير للحالات التي تم تنفيذ الإزالة ولم تعود لطبيعتها الزراعية وأن أي تواطؤ سيتم التعامل بحزم، مع الاستمرار في تفعيل غرف العمليات الفرعية وربطها بغرفة العمليات المركزية بالديوان العام للتعامل اللحظي مع أي بلاغات عن التعديات وعرض تقارير دورية بالموقف لاتخاذ اللازم فورا .