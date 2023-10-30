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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية يستقبل رئيس جامعة الريادة للعلوم والتكنولوجيا لبحث أوجه التعاون المشترك

لقاء محافظ المنوفية
لقاء محافظ المنوفية

استقبل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه، الدكتور أحمد محمد حمد على رئيس جامعة الريادة للعلوم والتكنولوجيا بالسادات، وذلك لبحث سبل التعاون بين الجهاز التنفيذي للمحافظة والجامعة في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة، جاء ذلك بحضور يحيي مبروك فرج رئيس مجلس أمناء الجامعة وحسن عمار أمين عام الجامعة ، والدكتورة سحر عبد الستار إمام المستشار القانونى للجامعة.


حيث تم مناقشة عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك وبحث سبل وآليات التعاون الدائم نحو التوسع في دعم خطط التنمية بكافة القطاعات بالمحافظة وتنفيذ العديد من المشروعات الخدمية ذات النفع العام.

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وأكد محافظ المنوفية على ضرورة التكاتف بين مختلف مؤسسات الدولة لإحداث نقلة نوعية بمستوى الخدمات وتحقيق تنمية مجتمعية ، مشيرا إلى استمرار التعاون لدعم تنفيذ المشروعات التنموية من أجل إعلاء شعار خدمة المواطن ورفعة وطننا الغالي.

من جانبه أعرب رئيس جامعة الريادة للعلوم والتكنولوجيا عن تقديره لجهود محافظ المنوفية بشتى القطاعات وسعيه نحو تحسين نوعية الخدمات وتحقيق إنجازات وتطوير شامل في كافة المجالات المتنوعة.

جدير بالذكر أن جامعة الريادة للعلوم والتكنولوجيا هى جامعة مصرية خاصة بمدينة السادات مقامة على مساحة 35 فدان باستثمارات تتجاوز 900 مليون جنيه وتضم 9 كليات هى كلية الطب البشري والعلاج الطبيعى والهندسة والألسن والإعلام والتمريض وطب الأسنان والصيدلة والبيوتكنولوجى والحاسبات والذكاء الاصطناعى وإدارة الأعمال ، وقد تم افتتاح كليات طب الاسنان والعلاج الطبيعى والحاسبا والذكاء الاصطناعى وفتح باب التسجيل للطلاب وجارى العمل على قدم وساق للانتهاء من باقى الكليات تمهيدا لافتتاحها .

إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية التكنولوجيا التنمية المستدامة الحاسبات والذكاء الاصطناعى المشروعات الخدمية بحث أوجه التعاون

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