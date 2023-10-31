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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

الرئيس الأمريكي بايدن يصدر قرارًا تنفيذيًا لتنظيم الذكاء الاصطناعي وإدارة مخاطره

الرئيس الأمريكي بايدن
الرئيس الأمريكي بايدن يصدر قرارًا لتنظيم الذكاء الاصطناعي

أصدر الرئيس الأمريكي، جو بايدن قرارًا تنفيذيًا شاملاً لتنظيم الذكاء الاصطناعي، وإدراة مخاطره، حيث يتضمن القرار عدة محاور منها السلامة والخصوصية وحماية العمال وحماية الابتكار.   

 

وبحسب صحيفة The Hill فإن القرار يركز على معايير جديدة للسلامة، بما في ذلك مطالبة الشركات التي تطور نماذج تشكل خطراً جسيماً على الأمن القومي أو الأمن الاقتصادي أو الصحة العامة بإخطار الحكومة الفيدرالية عند تدريب النموذج.

 

كما ألزم القرار وجوب مشاركة نتائج جميع اختبارات السلامة، حيث ستقوم وزارة التجارة بتطوير إرشادات لمصادقة المحتوى ووضع العلامات المائية لتسمية المحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي.  

 

وفيما يتعلق بالوكالات الفيدرالية فإن القرار يوجه بتسريع تطوير التقنيات بحيث يمكن تدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي مع الحفاظ على خصوصية بيانات التدريب، كما سيقوم بتقييم كيفية قيام الوكالات بجمع واستخدام المعلومات المتاحة تجاريًا والتي تحتوي على بيانات شخصية. 

 

ويعالج القرار مشكلة النزوح الوظيفي وتسريح العمال والموظفين، ومعايير العمل، وجمع البيانات، وكذلك يقوم النظام بتطوير المبادئ وأفضل الممارسات للتخفيف من الأضرار وتعظيم الفوائد التي يوفرها الذكاء الاصطناعي للعمال. 

 

كما يعمل القرار على معالجة تعزيز العدالة والحقوق المدنية من خلال تقديم التوجيه لأصحاب العقارات وبرامج المزايا الفيدرالية والمقاولين الفيدراليين لمنع خوارزميات الذكاء الاصطناعي من تفاقم التمييز. 

 

 ويهدف إلى تطوير مجموعة من أفضل الممارسات لاستخدام الذكاء الاصطناعي في نظام العدالة الجنائية، بما في ذلك إصدار الأحكام؛ الإفراج المشروط والمراقبة؛ مراقبة؛ التنبؤ بالجريمة؛ وتحليل الطب الشرعي.

  

وقال مسؤول في البيت الأبيض أن الإدارة الأمريكية ستعين مجلسًا للذكاء الاصطناعي للاجتماعات على المستوى الرئيسي، لتحقيق أهداف القرار، وتوقيت تنفيذه، والذي يأتي بعد عام تقريبًا من يوم الانتخابات، هو في غضون 90 يومًا لبعض إجراءات السلامة، و270 يومًا أو سنة للتسليمات الأخرى. 

 

وكان الذكاء الاصطناعي قد أثار مخاوف كبيرة لدى المتخصصين وقادة التكنولوجيا، حيث حذر الرئيس التنفيذي السابق لشركة جوجل، إريك شميدت، من أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يشكل مخاطر وجودية. 

 

وأضاف شميدت بأن الحكومات بحاجة إلى تنفيذ آليات من شأنها التأكد من عدم “إساءة استخدام التكنولوجيا من قبل ذوي النوايا الشريرة”. 

 

 

الرئيس الأمريكي جو بايدن الذكاء الاصطناعي تنظيم الذكاء الاصطناعي البيت الأبيض

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