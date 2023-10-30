انهيار مواطن فلسطيني جاء مصر قبل أحداث غزة الأخيرة: الأطفال عندنا مبتكبرش..خاص

سافر إلى مصر من أجل إجراء عملية جراحية وقبل مغادرتها وقعت عملية طوفان الأقصى والتى على إثرها شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات إبادة لجميع المواطنين المدنين من الفلسطينين في قطاع غزة على مدرا ما يزيد عن 20 يومًا تقصف فيه البيوت والمستشفيات والمؤسسات الفلسطينية المختلفة.

التقى “موقع صدى البلد” بالمواطن الفلسطيني، علاء خالد حرب، من بين لاهيا، فلسطين، غزة، والذي تحدث خلال لقائه بالموقع عما حدث معه وأفراد عائله وأقاربه وأصدقائه في غزة جراء التصعيدات الأخيرة.

غزة

قال علاء خالد حرب: “جيت أروح بعد عمليتي، ضرب الاحتلال المعبر واحنا على المعبر، وخلوا الناس تطلع جنوب غزة وضربوهم وهما طالعين على الجنوب، اطلع وش العدد وصل لعندنا اليوم، خلصت غزة، وايه بيده يسيب أرضه ووطنه وين يروح، إيه ذنب الأطفال الصغار”.

وأضاف المواطن الفلسطيني صاحب الـ 42 عامًا، والعامل بتجارة الملابس: “عندي 9 أولاد، والأطفال عندنا ما بتكبرش، الطفل في الأيام العادية عندنا يوصل لـ 16 أو 17 عامًا يكون شهيد في أي لحظة”، لافتًا: “لما حدثت الأحداث الأخيرة في غزة عندما وما عرفت أطلع من مصر حاليًا اتواصلت مع أهلي بالتليفون”.

وتابع: “لما كان بيعب عليه التواصل معهم، كنت اتصل بالإنترنت وأعرف مين من حارتي موجود، وفي مرة كنت بكلم جار من منطقتي اسمه ”أبو بتول" قالي في المكالمة إنه الأوضاع بخير، بعدها بساعة شوفته ضمن الشهداء، وبقا من الصعب جدًا اتواصل بعائلتي".

واختتم حديثه: “نموت على أرضنا ولا نموت برآها، وما بدنا مواد غذائية ولا ماء بدنا وقف إطلاق النار الذي خلف الآلاف الضحايا، بيكفي دمار، وين نسيب أرضنا وأوطانا، بدي أرجع وطني”.