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رئيس التحرير
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رياضة

بعد إنجاز بطولة العالم.. استقبال رسمي من وزارة الرياضة لمنتخب مصر للكاراتيه

صدى البلد

أوفد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وفدا رسميا برئاسة الدكتور نادر التطاوي مدير عام الهيئات الرياضية بالوزارة، لاستقبال بعثة المنتخب المصري للكاراتيه للكبار ولذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بعد المشاركة في بطولة العالم والتي أقيمت في مدينة بودابست بالمجر.

تواصل وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي مع بعثة المنتخب المصري في مطار القاهرة عبر الفيديو كونفرانس، وذلك لتقديم التهنئة والشكر لجميع أعضاء البعثة واللاعبين على جهدهم المبذول وتحقيقهم الإنجازات التاريخية في منافسات البطولة.

كما أشاد صبحي، بمستوى وأداء اللاعبين المميز والروح الرياضية العالية، وطالبهم ببذل قصارى جهدهم خلال الفترة المقبلة.

وأعرب وزير الشباب والرياضة عن بالغ سعادته بهذا الإنجاز والميداليات المتنوعة، مشيرًا إلى دعم القيادة السياسية المستمر والمتواصل للرياضة المصرية وحرص الوزارة على تذليل كافة العقبات التي تواجههم من أجل رفع علم مصر عاليًا.

وقد احتل المنتخب المصري للكبار المركز الثاني في جدول الترتيب العام ببطولة العالم، حيث حصد المنتخب 8 ميداليات متنوعة بواقع ميداليتين ذهبيتين وميداليتين فضيتين وأربع ميداليات برونزية.

وحقق الميداليات الذهبية كلًا من: “عبد الله ممدوح، ويوسف عماد“.

بينما حصل على الميداليات الفضية كلًا من: “منتخب مصر كوميتيه جماعي رجال، والبطل المصري طه طارق“.

وحصد الميداليات البرونزية كلًا من: “فريق الكاتا جماعي سيدات، نورسين علي، منة شعبان، ريم سلامة“.

على الجانب الآخر، حقق المنتخب المصري لذوي الاحتياجات الخاصة إنجازًا تاريخيًا بعد حصد المركز الأول في جدول ترتيب البطولة متفوقًا على إسبانيا واليابان، وذلك برصيد 9 ميداليات متنوعة بواقع ثلاث ميداليات ذهبية وميدالية فضية وخمس ميداليات برونزية.

حيث توج بالميداليات الذهبية كلًا من: “عبد العزيز عاصم، سلمى علاء، أحمد وحيد“، وحققت اللاعبة نادين يوسف الميدالية الفضية.

وحصل على الميداليات البرونزية كلًا من: “حازم محمد، مصطفى أبو الفتوح، عادل شباب، مروة أحمد، وروان خليل“.

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