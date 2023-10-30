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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصين تحذر في مجلس الأمن من العقاب الجماعي لغزة.. وتطلب وقف النار

مجلس الأمن
مجلس الأمن

حذر مندوب الصين في مجلس الأمن من تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة إلى مستويات غير مسبوقة.

 

وقال مندوب الصين في مجلس الأمن، إن الأزمة ستتفاقم بالنسبة لمليوني فلسطيني إذا ما استمر الوضع الحالي في غزة، وفق ما ذكرت سكاي نيوز.


وذكرت الصين في مجلس الأمن أن الأولوية الآن لإيقاف الحرب ولا سلام سيكون ممكنا بفرض العقاب الجماعي في غزة.


دعت مندوبة الإمارات في مجلس الأمن الدولي إلى وقف فوري للأعمال القتالية، وفق ما ذكرت شبكة سكاي نيوز عربية.


وتشن حكومة الاحتلال حرب إبادة على غزة استشهد فيها أكثر من 8300 شهيد.

وحذرت مندوبة الإمارات من إخلاء مستشفى القدس، ذاكرة أن طلب الإخلاء لموقع طبي  هو أمر غير واقعي لكونه يضم 11 ألف نازح في المستشفى .

 

ذكرت مندوبة الإمارات في مجلس الأمن " نجدد مطلبنا بوقف إطلاق النار فورا في غزة"
أضافت بأن 70% من الق.تلى في غزة من النساء والأطفال وليسوا من حماس .
وقال مدير وكالة الأونروا أن الكثير من الفلسطينيين قت.لوا وهم يبحثون عن الأمن بأماكن يحميها القانون الدولي.

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