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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى ينفعل على الهواء.. مفاجأة في أسعار السجائر بالسوق.. تحذير عاجل من الأرصاد| توك شو

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو

تناولت برامج الـ توك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات المختلفة، نرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

الاحتلال يقصف محيط مستشفى القدس في غزة على مسافة 20 مترا
أعلن مدير إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف محيط مستشفى القدس في غزة على مسافة 20 مترا، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة "إكسترا لايف".


أحمد موسى يطرح سؤالا هاما للمشاهدين على الهواء.. فيديو
طرح الإعلامي أحمد موسى، سؤالا للمشاهدين على الهواء، قائلا: "ماذا لو كان يحكم مصر رجل مدني لا يفقه شيئا في العسكرية".


تعليق ناري من أحمد موسى على مخطط ترحيل الفلسطينيين إلى سيناء
علق الإعلامي أحمد موسى، على كشفت بريطانيا عن وثائق سرية أوضحت أن إسرائيل خططت لتهجير أهالي غزة إلى سيناء منذ عام 1971.


طيران الاحتلال يقصف المستشفى التركى فى قطاع غزة
أكدت وسائل إعلام فلسطينية أن طيران الاحتلال الإسرائيلي، يقصف، الآن، المستشفى التركي بقطاع غزة، الأمر الذي قد يسفر عن كارثة إنسانية جديدة.


بعد الضريبة الجديدة.. مفاجأة في أسعار السجائر بالسوق
حالة من الجدل تضرب سوق السجائر، خلال الفترة الأخيرة بعد اقرار مجلس النواب، نهائيًا، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 لزيادة ضرائب جديدة على السجائر والتبغ.

 

تخطت الـ 100%.. أسعار العقارات في مصر تفاجئ الجميع |فيديو
شهدت أسعار العقارات في مصر، تطورا مفاجئا في الفترة الأخيرة، وسط ترقب كبير من جميع المواطنين، حول ما ستصل إليه الأسعار خلال الفترة المقبلة، خاصة في ضوء الارتفاع الضخم التي شهدته الأسعار في الفترة الأخيرة.


الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة: البلاد ستتأثر بمنخفض جوي.. والأمطار ستكون رعدية
كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الساعات المقبلة.

وقالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، "البلاد ستتأثر بمنخفض جوي وهو ما يسبب سقوط أمطار على عدد من المناطق بمحافظات الجمهورية".


مستشار وزير التموين: أي حرب تؤدي إلى تأثير قوي على الاقتصاد العالمي
كشف ناجي فرج، مستشار وزير التموين لصناعة الذهب، عن أن أي حرب على مستوى العالم تؤدي إلى تأثير قوي على الاقتصاد في المنطقة والاقتصاد العالمي، لافتا إلى أن أسعار الذهب العالمية شهدت ارتفاعات ضخمة نتيجة ما يحدث في غزة بأكثر من 130 دولار، وانعكست على السوق المحلي بشكل واضح، ولكن تلك الارتفاعات ليست جيدة بالنسبة للمواطنين، إذ أن بعدها يتبعها حالة قلة في المبيعات.


الهلال الأحمر الفلسطيني: الاحتلال يحذر مستشفيات قطاع غزة بضرورة الإخلاء الفوري
قال الدكتور أحمد جبريل مدير إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني، إن جيش الاحتلال يقصف محيط مستشفى القدس في غزة على مسافة 20 مترًا.

 

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