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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الحمل وحظك اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر 2023.. لا تندفع واستمع لمشاعرك

برج الحمل
برج الحمل

برج الحمل – (21 مارس – 19 أبريل) يتميز مواليد هذه الفترة بالنشاط والحيوية وحب الحياة ولكنهم يغضبون بسرعة.

ونستعرض لكم في هذا التقرير أهم توقعات مواليد برج الحمل وحظك اليوم الثلاثاء31 أكتوبر 2023.


توقعات برج الحمل وحظك اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر 2023


ربما تضطر اليوم إلى تعديل بعض الأمور- كطريقة تفكيرك -من أجل التواصل مع طبيعة المواقف من حولك. خذ حذرك فعلى الرغم من أن لديك رغبة شديدة في المجازفة والمغامرة والقيام بعمل جديد، إلا أن لديك شعورا أيضًا بالحرص والثبات، فاستمع لهذا الشعور، ولا تندفع.

حظك اليوم برج الحمل مهنيا

الفترات الحالية من أفضل الأيام في حياة مولود برج الحمل على المستوي المهني، فحاول أن تستغل الساعات المقبلة وقدم خططك وسوف تحصل على دعم كامل من مديريك.

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برج الحمل اليوم عاطفيا

حاول ألا تتردد في التعبير عن حبك لشريك حياتك أو في التعبير عن مشاعرك تجاه الأشخاص المقربين من العائلة ، ويمكن أن تسمع أخبار مفرحة بخصوص العلاقة بينك بين شريكك.

برج الحمل اليوم صحيا

يفضل أن تتخلى عن المشروبات الغازية في الفترات الحالية وحاول أن تنتظم في تناول أطعمة مفيدة خالية من الدهون وكن حذرا عند قيادتك للسيارة في الفترات المقبلة ولا تتسرع .


برج الحمل وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة :

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الحمل ، أن الفترات المقبلة من أفضل الفترات في حياة مولود برج الحمل ، وسوف يحصل على تغيرات إيجابية تساعده في تخطى الفترات الماضية وتجعله يحصل على حلمه.

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