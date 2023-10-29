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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الحمل وحظك اليوم الأحد 29 أكتوبر 2023.. استعد نشاطك بتمارين اليوجا والأيروبيكس

برج الحمل
برج الحمل

برج الحمل – (21 مارس – 19 أبريل) يتميز مواليد هذه الفترة بالنشاط والحيوية وحب الحياة ولكنهم يغضبون بسرعة.

ونستعرض لكم في هذا التقرير أهم توقعات مواليد برج الحمل وحظك اليوم الأحد 29 أكتوبر 2023.


توقعات برج الحمل وحظك اليوم الأحد 29 أكتوبر 2023

تشعر أن بداخلك طاقة هائلة ولكن سرعان ما تنفد هذه الطاقة مع أول مهمة تقوم بها. الانفعال والإحباط المتزايد قد يبعدانك عن الأصدقاء، والأطفال، وشخص مهم بالنسبة لك. في ظل هذه الظروف اليوم ننصحك بممارسة بعض التمارين كاليوجا أو الأيروبيكس.

 

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حظك اليوم برج الحمل مهنيا

عليك معالجة القضايا المهنية بدبلوماسية، حيث يمكن أن تؤدى المشكلات البسيطة إلى المزيد من المشاكل إذا تركت دون علاج، فمن الجيد أن تكون مبتكرا فى أفكارك باجتماعات اليوم، وأن تحافظ أيضا على علاقة ودية مع الإدارة.


برج الحمل اليوم عاطفيا

استمتع بعلاقة سعيدة اليوم، وابتعد عن الخلافات مع الحبيب واعمل على تقوية علاقتكما، قد لا يكون حبيبك معبرا اليوم عن حبه لك، فشارك أفكارك ومشاعرك مع شريكك، فالحبيب سيكون متقبلا ومتفهما.


برج الحمل اليوم صحيا

الحفاظ على التوازن المناسب بين العمل والحياة الشخصية حتى تحافظ على حالتك المزاجية، وتجنب القيادة ليلا، خاصة مع تناول الأدوية لتجنب حدوث أى مضاعفات أثناء القيادة، فعليك الاهتمام بتناول الطعام الصحي، والالتزام بممارسة رياضة التأمل، للتخفيف من التوتر والقلق.

برج الحمل وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة :

عليك حل المشاكل من خلال التواصل المفتوح، خلال الفترة المقبلة، وفى الغالب، سيكون هذا التواصل جيدا سواء مع الحبيب أو مع أشخاص آخرين وستتعامل مع التحديات المهنية بدقة، ولن تزعجك أى مشكلة مالية كبيرة، لكن تأكد من اتباع سياسات المكتب.

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