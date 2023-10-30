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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

بعد فوزه بجائزة سلطان العويس .. تعرف على دواوين حسن طلب

صدى البلد

جاء اسم الشاعر المصري البارز حسن طلب في قائمة الفائزين بجائزة سلطان العويس الإماراتية للشعر.

وُلد حسن طلب في عام 1944 وبدأ مسيرته الأدبية بعد حصوله على درجة البكالوريوس في الآداب، قسم الفلسفة، من جامعة القاهرة عندما كان في الرابعة والعشرين من عمره.

واصل بعدها دراسته الأكاديمية وحصل على درجة الماجستير في الفلسفة، ثم أكمل الدكتوراه وحصل عليها في عام 1992. 

عمل حسن طلب كأستاذ في الفلسفة وعلم الجمال بكلية الآداب في جامعة حلوان، وانضم أيضًا كعضو للجنة الشعر في المجلس الأعلى للثقافة.

شارك حسن طلب بمساهمات أدبية كبيرة، حيث كان أحد المؤسسين لجماعة "إضاءة" للشعر منذ عام 1977، وقادها نحو الفوز بالعديد من الجوائز. حصل على جائزة الدولة التشجيعية في الآداب من المجلس الأعلى للثقافة في عام 1990، وجائزة كافافيس اليونانية للشعر في عام 1995، وجائزة السلطان قابوس للإبداع الثقافي في عام 2006، حيث تقاسمها مع الشاعر العماني سيف الرحبي.

لقد ترك طلب بصمة أدبية في عدة بلدان عبر مشاركته في العديد من المؤتمرات الأدبية والشعرية في اليونان وفرنسا وكولومبيا والدانمارك والمغرب والأردن وسوريا.

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اعمال حسن طلب الأدبية 

وقد ألف حسن طلب العديد من الأعمال الأدبية وأجرى العديد من الدراسات، بما في ذلك دراسته بعنوان "أصل الفلسفة.. اليونان أم مصر القديمة؟". ومن بين منجزاته الشعرية والدراسية:

- وشم على نهدى فتاة دار أسامة، القاهرة، 1972.
- سيرة البنفسج.
- أية جيم (قصيدة طويلة)، الطبعة الأولى هيئة الكتاب، القاهرة، 1992، الطبعة الثانية دار التلاقي للكتاب، 2010.
- لانيل إلا النيل، دار شرقيات، القاهرة، 1993.
- بستان السنابل مختارات، مكتبة الأسرة، 2002.
- مواقف أبي علي وديوان رسائله وبعض أغانيه،  1972.
- "سيرة البنفسج".
- "أزل النار في أبد النور"، دار النديم، القاهرة، 1988.

حسن طلب المجلس الأعلى للثقافة جائزة الدولة التشجيعية جائزة سلطان بن علي العويس الثقافية سلطان العويس

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