العمل دون ضوضاء| المتحدث باسم الزمالك: اجتماع المجلس لم يتطرق لـ مصير أوسوريو

أكد أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، أن المجلس لم يتطرق خلال اجتماعه الأخير لمناقشة مستقبل الكولومبي كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق.

وأوضح سالم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "الجميع داخل النادي يعملون بتعاون كبير، وهناك ملفات متعددة سيتم العمل عليها الفترة المقبلة".

وأضاف أحمد سالم: "وظيفة المتحدث الرسمي هي نقل كل ما يتعلق بمجلس الإدارة للإعلام، وتم تقسيم كل الملفات على المجلس، وسيتم تنفيذ الوعود الانتخابية".

وقال المتحدث الرسمي: "سيتم تشكيل لجنة قانونية، بمستشارين أفاضل بمجلس الدولة، وتعيين هشام نصر كمدير تنفيذي، كل ده بدون مقابل، وكل ما يخص الشق الإعلامي، هو عن طريق المتحدث الرسمي فقط، وسيكون الاتجاه العام الفترة المقبلة، هو أن الظهور ليس يوميا، بمعني أن الظهور اليومي في البرامج ده مش منطقي أو حاجة صح".

واستطرد: "متجهين لفكرة العمل بدون ضوضاء، وكل ما يخص المنظومة الإعلامية مع هاني شكري، وسينظر في ذلك الأمر سريعًا، وسيعيد تطوير مجلة الزمالك ومنظومة النادي".

واختتم سالم: "المجلس لديه ملفات مفتوحة قديمة، وملفات جديدة، وسيعمل على التعاقدات، وسيحل كل مشاكل النادي القديمة والجديدة، ولم يتم التطرق لملف رحيل أو بقاء أوسوريو خلال الاجتماع اليوم".