رفع حالة الطوارئ بشركة الصرف الصحي في الإسكندرية تحسبا لسقوط الأمطار

أعلن رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، محمود نافع، رفع درجة الاستعداد بالشركة اعتبارا من مساء أمس الإثنين؛ استعدادا لهطول الأمطار طبقا لبيان توقعات هيئة الأرصاد الجوية، حيث من المتوقع اليوم الثلاثاء، سقوط أمطار متوسطة على معظم الأحياء بمحافظة الإسكندرية.

وتقرر وقف الإجازات وبدل الراحات، وانتشرت السيارات والبدالات في الشوارع، فيما تستمر أعمال التطهير للشنايش والمطابق والمصبات والتأكد من جاهزية جميع المحطات والمواقع الشتوية وتخفيض مناسيب بيارات الرفع.

وشدد "نافع" على استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن 175 طوال اليوم؛ لتلقي شكاوى المواطنين للعمل على حلها فورا، وعلى تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل.